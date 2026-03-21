AS Monaco: Pogba dans le groupe pour Lyon ? Le verdict tombe

Absent des terrains depuis trois mois en raison d’une blessure au mollet gauche, Paul Pogba a repris l’entraînement collectif avec l’AS Monaco ce vendredi. Suffisant pour postuler à une place dans le groupe qui va affronter l’OL ce dimanche. Sébastien Pocognoli, le coach de l’ASM, a donné des nouvelles de son milieu de terrain.

AS Monaco : Pocognoli ne veut pas prendre de risque avec Pogba

Ce vendredi matin, Paul Pogba a participé à une partie de l’entraînement collectif de l’AS Monaco. Mais pour voir la Pioche sur une feuille de match avec ses partenaires, il faudra encore patienter. Apparu à seulement trois reprises sous ses nouvelles couleurs cette saison, le joueur de 33 ans n’avait plus été en mesure d’enchaîner depuis son arrêt forcé.

Lisez aussi : AS Monaco : Kylian Mbappé lance un message fort à Paul Pogba

Cette reprise progressive avec le groupe confirme toutefois une évolution positive de sa condition physique et constitue un signal encourageant pour le staff monégasque. Malgré cette avancée, la prudence reste de mise. Pogba ne sera pas disponible pour le prochain match de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais, dimanche soir au Groupama Stadium, en clôture de la 27e journée du championnat. Son retour à la compétition est espéré dans les prochaines semaines, sans précipitation, afin d’éviter toute rechute. C’est en substance le message lancé par Sébastien Pocognoli devant la presse.

À voir

Révolution à l’OM : Didier Drogba, nouveau président ?

« Il a fait une partie de l’entraînement avec le groupe, ça avait déjà été le cas cette semaine. On s’était fixé son retour dans ce schéma-là. Fixer une date de retour à la compétition ? Ça dépendra des deux semaines de trêve », a confié le technicien belge. Reste à savoir si le milieu français pourra effectuer son grand retour face à l’OM.

Lisez aussi : Mercato OM : 25M€ ! Marseille passe à côté du nouveau Pogba

Une perspective encore incertaine, mais qui commence à se dessiner. Pour rappel, Sébastien Pocognoli déclarait en février dernier après la blessure de Paul Pogba : « on espère le revoir avec nous à l’entraînement avant la prochaine trêve internationale. » L’ancien milieu de la Juventus Turin est donc dans les temps.

Lire la suite sur l’AS Monaco

AS Monaco : Paul Pogba, la surprise de Pocognoli à Lyon ?

À voir

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un attaquant français

L’AS Monaco au Vélodrome sans Paul Pogba pour affronter l’OM

Mercato PSG : Surprise ! Luis Campos négocie avec Paul Pogba