Transfert – choc : Accord entre le PSG et Ayyoub Bouaddi !

Disposant d’un bon de sortie pour ce mercato, le milieu de terrain du LOSC, Ayyoub Bouaddi, va-t-il devenir la première recrue estivale du PSG ? Luis Campos est passé aux choses sérieuses dans ce dossier.

Mercato : Le PSG passe à l’action pour Ayyoub Bouaddi !

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi pourrait quitter les rangs du LOSC Lille lors du prochain mercato estival. Malgré l’intérêt de grands clubs à l’étranger, le milieu de terrain de 18 ans a choisi le Paris Saint-Germain. D’après les informations de Paris no Limit, le joueur lillois « a donné sa priorité au club parisien. Désormais, son arrivée dépendra d’un accord entre le LOSC et le PSG pour concrétiser son souhait. »

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De son côté, PSG Inside Actus annonce une offensive de Luis Campos pour tenter de recruter le natif de Senlis. Le média spécialisé révèle que « le club parisien serait prêt à offrir un contrat XXL au jeune milieu lillois : Entre 285 000€ et 315 000€ bruts par mois avec une revalorisation salariale chaque année Contrat longue durée de 5 ans.

Le Paris Saint-Germain croit énormément au potentiel d’Ayyoub Bouaddi et souhaite en faire un élément clé du projet futur du club. Un rendez-vous entre le PSG et le LOSC est prévu cette semaine afin d’avancer sur ce dossier qui pourrait rapidement s’accélérer.

Affaire à suivre de très près ! » Après avoir obtenu l’accord du joueur, le PSG va désormais s’atteler à trouver un terrain d’entente avec la direction des Dogues sur le montant de l’indemnité de transfert.

Le Paris SG prêt à mettre 80M€ pour Bouaddi ?

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Réputé très dur en affaires, Olivier Létang ne compte pas faire de cadeau aux prétendants d’Ayyoub Bouaddi. Avec la qualité des clubs intéressés par son joyau franco-marocain, le président du LOSC entend bien toucher le jackpot cet été.

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En effet, selon les dernières rumeurs proches du dossier, le club nordiste réclamerait au moins 80 millions d’euros pour laisser partir Ayyoub Bouaddi, dont la valeur marchande actuelle est de 50 millions d’euros sur Transfermarkt. Un chiffre loin d’être anodin, puisqu’il correspond au transfert record du club, celui de Nicolas Pépé vers Arsenal FC en 2019.

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Un record que Létang entend bien battre avec la vente de Bouaddi, à en croire le journaliste Nicolò Schira. Le message est donc clair pour le Paris SG et tous les autres prétendants du protégé de Bruno Genesio : Bouaddi n’est pas à vendre dans des conditions classiques.