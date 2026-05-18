Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un crack en route pour Rennes

Un gros coup est confirmé au Stade Rennais. Un milieu de terrain va débarquer à Rennes dans les prochains jours.

Mercato Stade Rennais : Adrien Thomasson dit oui à Rennes

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Le Stade Rennais est chaud à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts. Selon les informations de Le Parisien, Adrien Thomasson devrait bientôt rejoindre le club breton. Le milieu du RC Lens, en fin de contrat cet été, aurait trouvé un accord avec le SRFC. Une tendance confirmée par L’Équipe et Ouest-France.

À Rennes, le dossier semble désormais bien engagé. Et le club tiendrait là une recrue de poids pour lancer son mercato. Auteur d’une saison solide avec Lens, Thomasson arrive avec de l’expérience, du volume de jeu et surtout des statistiques fortes.

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À 32 ans, l’ancien Nantais a terminé meilleur passeur de Ligue 1 cette saison. Le Stade Rennais cherche à bâtir un milieu capable de répondre immédiatement aux exigences du haut de tableau. Avec Valentin Rongier, Mahdi Camara et possiblement Adrien Thomasson, le SRFC miserait sur des profils aguerris, capables d’apporter de l’impact dès les premières journées.

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Adrien Thomasson a déchiré plusieurs offres avant de choisir Rennes. Le coach du Stade Rennais, Franck Haise a donc un autre meneur de jeu pour la saison prochaine. Les Rouge et Noir pourraient montrer un nouveau visage en championnat comme en Ligue Europa.