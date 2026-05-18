FC Nantes : Grosse inquiétude à Nantes après Toulouse FC

Ça chauffe au FC Nantes après les incidents observés dimanche lors du choc face au Toulouse FC. Les dirigeants nantais ont réagi.

Le FC Nantes dans le viseur de la LFP

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La Beaujoire envahie, des supporters masqués. Le FC Nantes fait face au chaos. Au lendemain du match perturbé contre le Toulouse FC, la direction du club réagit fermement. Elle regrette profondément les incidents survenus sur sa pelouse et promet d’aider activement la police à identifier les coupables.

Le FC Nantes comprend la détresse de son public. La saison s’avère extrêmement difficile et la relégation sportive est douloureuse. Pour autant, la colère ne justifie pas la violence. Le club refuse de voir son identité bafouée par des individus cagoulés qui instaurent un climat d’intimidation délétère dans un stade qui doit rester festif, populaire et sécurisé.

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« Le Club tient à remercier les très nombreux supporters qui ont conservé leur calme malgré le contexte, ainsi que les équipes de sécurité et les autorités mobilisées tout au long de la soirée », précise le communiqué officiel. Les dirigeants nantais assurent désormais une coopération totale avec l’État et la LFP. L’objectif est de faire toute la lumière sur ces événements pour préparer la saison prochaine dans l’unité et le respect.

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La commission de discipline tape du poing sur la table. Réunie ce lundi 18 mai 2026, l’instance s’est immédiatement saisie des dossiers de Nantes-TFC et de Nice-Metz, deux rencontres marquées par des invasions de terrain. Le cas de Nice exige une réponse rapide. Les supporters azuréens ont envahi la pelouse après le coup de sifflet final face à Metz.

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La LFP statuera donc dès ce mercredi 20 mai 2026. Cette urgence s’explique par le calendrier sportif. L’OGC Nice doit recevoir l’ASSE la semaine prochaine pour un barrage décisif de maintien en Ligue 1. Pour Nantes, le calendrier diffère légèrement. La commission place le dossier en instruction afin d’étudier précisément les faits. Elle rendra sa décision finale le mercredi 27 mai 2026.