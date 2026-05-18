Ça chauffe à l’OM : Arsenal réclame une lourde pénalité !

La direction de l’OM a déjà acté un premier départ dans son secteur offensif. Ethan Nwaneri retourne logiquement à Arsenal. Les Gunners exigent cependant des pénalités financières pour son manque de temps de jeu.

Mercato : Ethan Nwaneri, l’erreur qui coûte cher à l’OM

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La saison terminée, l’Olympique de Marseille procède au départ de plusieurs joueurs prêtés. Ethan Nwaneri en fait partie. Le milieu offensif anglais avait fait le choix de rejoindre l’OM en janvier dernier dans un but précis. Il souhaitait engranger du temps de jeu loin des Gunners.

Ses espoirs ont rapidement été douchés suite au limogeage de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye. Le nouvel entraîneur de l’OM ne comptait pas vraiment sur lui. Résultat des courses ? Ethan Nwaneri n’a plus été titularisé depuis le 31 janvier. Il s’est contenté de deux buts et une passe décisive en onze apparitions.

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Ce bilan est insuffisant pour convaincre la direction de l’OM de le conserver. Sachant que son prêt ne prévoyait aucune option d’achat, le joueur de 19 ans retourne logiquement à Arsenal. Mais ce départ laisse un goût amer aux Marseillais.

Une compensation financière versée à Arsenal

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Le journaliste britannique Ryan Taylor rapporte que les dirigeants d’Arsenal réclament une lourde compensation financière en raison du faible temps de jeu de sa pépite. Ethan Nwaneri n’ayant disputé que « 412 minutes sur les 1 620 possibles » à l’OM.

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L’Olympique de Marseille est ainsi contraint de verser des pénalités supplémentaires aux Gunners. Cela représente une double peine pour un club dont les finances sont déjà dans le rouge.