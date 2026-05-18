Mercato OM : Habib Beye vers une prolongation surprise?

Le suspense persiste autour de l’avenir de Habib Beye. Alors que son départ semblait inéluctable, des voix commencent à prendre position pour son maintien. L’idée d’étendre son contrat est même évoquée.

Mercato OM : Habib Beye évite une fin de saison catastrophique

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L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération comptable en cette ultime journée de championnat. Sa victoire contre Rennes (3-1) lui a permis de se qualifier en Ligue Europa. Un résultat à relativiser au vu du bilan décevant de Habib Beye à la tête de l’équipe.

L’entraîneur sénégalais n’a pas su remplir ses deux missions prioritaires. À savoir décrocher un ticket pour la Ligue des Champions et hisser le club en finale de la Coupe de France. Ce double échec semblait jusqu’ici sceller définitivement sort à l’OM.

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Habib Beye était censé quitter son poste à l’issue du match contre Rennes. Mais un retournement de situation totalement inattendu se dessine en coulisses. La prolongation de son aventure sur le banc de l’OM commence à être sérieusement évoquée par des observateurs avisés.

Daniel Riolo prend aussi position pour son maintien

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Après la récente sortie de Samuel Umtiti, c’est au tour de Daniel Riolo de défendre ouvertement le coach marseillais. Le consultant estime sportif sur RMC Sport estime que Habib Beye a été injustement ciblé par les critiques, sachant qu’il a hérité d’un club en plein chaos.

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« Je n’ai jamais vu autant de haine sur un entraîneur », a-t-il déploré. Daniel Riolo exhorte donc la direction de l’OM à le maintenir en poste afin de l’évaluer sur une saison complète. « Je pense que je garderais Habib Beye à l’OM (…) je voudrais bien voir ce qu’il donne si on le laisse dès le début de saison ».