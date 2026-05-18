Alerte ! Le PSG officialise une signature XXL jusqu’en 2030

Au lendemain du dernier match de Ligue 1 et de la célébration de son titre de champion de France, le PSG a officialisé la prolongation d’un partenariat d’envergure. Explications.

Le PSG et ALL Accor poursuivent l’aventure

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Ce lundi soir, le PSG a publié un communiqué officiel pour annoncer la prolongation de son partenariat avec All Accord. Le nouveau contrat entre le club de la capitale et le groupe hôtelier va se poursuivre jusqu’en 2030.

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« Après plus de 7 ans de collaboration, le Paris Saint-Germain et Accor sont fiers d’annoncer le renouvellement du partenariat entre ALL Accor, la plateforme de réservation et programme de fidélité du Groupe, et le Club parisien, pour 4 années supplémentaires, soit jusqu’en 2030. À la croisée du sport, de l’hospitalité et du lifestyle, ALL Accor et le Paris Saint-Germain continueront à imaginer des expériences inédites, en s’appuyant sur le rayonnement international du Club et le savoir-faire emblématique d’Accor », écrit le PSG dans son communiqué.

Depuis 2019, le partenariat entre le Paris Saint-Germain et ALL Accor s’est imposé comme l’une des collaborations les plus emblématiques entre le sport et l’hospitalité. D’abord partenaire principal du Club avec une présence sur le maillot parisien, puis partenaire hôtelier premium, ALL Accor a lancé sa marque en s’appuyant sur le rayonnement international du PSG tout en développant des expériences immersives pour ses membres et les fans du Club.

Le Paris Saint-Germain et @Accor annoncent le renouvellement du partenariat entre @All Accor et le Club parisien jusqu’en 2030



➡️ https://t.co/3herAxWzLV pic.twitter.com/U8mPbSZKvg — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 18, 2026

Pour célébrer le renouvellement de ce partenariat, une nouvelle campagne publicitaire met en lumière les temps forts qui ont marqué cette collaboration. Le film met à l’honneur Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, figure emblématique du Club et témoin clé du partenariat débuté en 2019, incarnant ainsi la loyauté et l’engagement à long terme de ce lien.

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Il entremêle des images exclusives de Marquinhos issues d’archives de campagnes ALL Accor, et des accomplissements sportifs les plus mémorables de l’histoire du Club depuis le début du partenariat. Le film a été dévoilé lors du « Dream Tournament » organisé au Parc des Princes le 18 mai 2026, une expérience immersive réunissant des membres de ALL Accor venus du monde entier autour d’un moment de partage unique.

Répartis en équipes créées pour l’occasion, ils ont foulé la mythique pelouse du Paris Saint-Germain aux côtés de Légendes du Club, dont Javier Pastore, Mamadou Sakho, Claude Makélélé et Pedro Miguel Pauleta. Le film a également été publié ce lundi sur les réseaux sociaux de ALL Accor et du Paris Saint-Germain (Instagram, YouTube et LinkedIn). Grâce à ce partenariat, les membres de ALL Accor continueront d’accéder à des expériences exclusives autour de l’univers du Paris Saint-Germain, au croisement du sport, du divertissement et de l’hospitalité.

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« Le Paris Saint-Germain et ALL Accor incarnent chacun, dans leurs univers respectifs, le rayonnement international d’acteurs français capables de fédérer des communautés à travers le monde. Depuis plus de sept ans, notre partenariat s’est construit autour d’une vision commune de l’excellence, de l’innovation et de l’engagement. Nous sommes heureux de poursuivre cette aventure ensemble jusqu’en 2030 », s’est réjoui Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer, du club de la capitale française.