Mercato ASSE : Investissements, KSV prêt à mettre le paquet

Revenu sur la vente de l’ASSE à Kilmer Sports Ventures, Bernard Caïazzo révèle une promesse d’investissements de 500 M€ du groupe canadien. Et cela donne le vertige !

ASSE : Kilmer Sports Ventures prêt à investir 500 M€

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Bernard Caïazzo a vendu l’ASSE à Kilmer Sports Ventures (KSV) en juin 2024. L’entreprise dirigée par Ivan Gazidis appartient à Larry Tanenbaum, un milliardaire canadien de 80 ans. Alors que les Verts ont évolué en Ligue 2 cette saison, l’ancien président du Conseil de surveillance du club ligérien a lâché une confidence sur les ambitions XXL du groupe canadien.

« Le sujet, c’est d’avoir un actionnaire au club qui a les capacités financières pour y arriver », a-t-il confié, sur la question de son choix lors de la vente l’AS Saint-Etienne. « Larry Tanenbaum est le seul qui peut mettre 500 millions sur plusieurs années », a justifié Bernard Caïazzo ensuite, dans des propos rapportés par Le Progrès.

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Pour l’instant, les investissements du nouveau propriétaire sont estimés autour de 50 millions d’euros en deux ans à la tête du club stéphanois. Et les effets des premiers investissements ne sont pas encore visibles. Pour preuve, le club a été relégué en Ligue 2 après seulement une saison en Ligue 1.

Une ambition en contradiction avec les résultats, les supporters s’énervent !

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L’impatience grandie dans les rangs des supporters de l’ASSE, notamment chez les ultras. La semaine dernière, ils ont déployé des banderoles pour exprimer leur colère. « KSV : Audit Raté ? Arrogance ? À tout miser sur la Data. On ne voit pas l’ombre d’un résultat », ont-ils écrit dans leur message.

« Les ultras ne contestent pas seulement les choix sportifs. Ils questionnent la vision, la méthode, et désormais publiquement l’arrogance supposée d’une direction perçue comme lointaine », souligne pour sa part le média spécialisé, Peuple-Vert.

Pour Bernard Caïazzo, les nouveaux prioritaires sont arrivés avec un projet sur le long terme. Leur patience se justifie donc d’après lui. « On apprend plus dans la difficulté que dans la victoire », soutient-il.

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Pour retrouver la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne affrontera l’OGC Nice en aller et retour, les 26 et 29 mai prochain, dans le cadre des barrages pour la montée. L’issue de ces deux matchs sera déterminante pour les investissements de KSV cet été.