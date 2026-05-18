Frayeur au PSG ! Un Communiqué médical tombe pour Dembélé

Sorti prématurément lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le Paris FC, Ousmane Dembélé inquiète tout le PSG à une dizaine de jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Le club de la capitale a communiqué sur l’état du joueur ce lundi après-midi.

PSG : Ousmane Dembélé blessé contre le Paris FC

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Stupeur dimanche soir au stade Jean-Bouin lorsque Ousmane Dembélé a dû sortir sur blessure à la demi-heure de jeu du derby entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. L’attaquant de 29 ans a ressenti une gêne musculaire comme l’a laissé entendre son entraîneur Luis Enrique, qui espère pouvoir compter sur le Ballon d’Or 2025 le 30 juin prochain contre Arsenal en finale de l’UEFA Champions League.

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« Quelles sont les nouvelles de Dembélé ? Je n’ai rien à dire sur Ousmane, il faudra attendre demain. Je pense que c’est de la fatigue. Ce dont on peut parler aujourd’hui ce ne sont que des suppositions. Mais je pense que ce n’est pas très grave, on en saura plus demain », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Après des tests médicaux effectués ce lundi par l’ancien joueur du Barça, le Paris Saint-Germain a produit un communiqué médical sur son état physique.

Plus de peur que de mal pour Ousmane Dembélé

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Sorti sur blessure lors du derby parisien dimanche soir lors de la 34e et dernière journée du championnat de Ligue 1, Ousmane Dembélé n’est pas dans un état préoccupant. Des examens médicaux ont été pratiqués sur la star française ce lundi.

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Alors que les premières rumeurs évoquaient une blessure à la cuisse, le PSG a rassuré sur l’état de son numéro 10 à moins de deux semaines de la finale de la Ligue des Champions contre les hommes de Mikel Arteta.

« Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours », révèle un communiqué officiel du Paris SG.

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Le Champion du Monde 2018, qui avait été remplacé par Gonçalo Ramos, a donc été sorti par simple précaution. Sa participation à la finale de la Champions League à Budapest n’est absolument pas remise en cause.