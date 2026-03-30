INFO Mercato : Le Real Madrid débarque avec fracas à l’OM !

Un des plus gros espoirs de l’OM pourrait bientôt faire l’objet d’une véritable bataille entre plusieurs grands clubs du continent. Déjà cité dans le viseur de Chelsea, un jeune milieu offensif marseillais pourrait faire l’objet d’une lutte de titans cet été.

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D’après les renseignements relayés par la presse espagnole, notamment le Defensa Central, le Real Madrid suivrait de très près la situation de Saïd Remadnia, jeune ailier de 17 ans formé à Marseille, déjà considéré comme un profil à fort potentiel. Selon le site espagnol, le Real Madrid aurait déjà fait le déplacement à cinq reprises pour observer Saïd Remadnia.

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Chef des scouts du Real Madrid à l’origine des transferts de Rodrygo, Vinicius Jr et d’Arda Güler, Juni Calafat a été convaincu et a livré des rapports positifs à la direction madrilène sur le potentiel recrutement du joueur de l’OM. Son explosivité, sa capacité à éliminer en un contre un et sa vitesse auraient marqué les observateurs.

Cette saison, le jeune crack de l’OM s’est aussi montré capable d’être décisif, avec une passe décisive dès la première journée puis deux buts en sept matches. Le club merengue va donc se rapprocher de Remadnia et de la direction marseillaise pour savoir si un accord peut être trouvé. Capable d’évoluer à gauche sur son mauvais pied, mais aussi à droite ou dans l’axe, le jeune Marseillais cocherait plusieurs cases très recherchées au très haut niveau.

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La concurrence sera néanmoins très forte selon la presse espagnole, qui confirme l’intérêt de Chelsea ainsi que la volonté de l’Olympique de Marseille de le conserver à tout prix. Le club phocéen « ne compte pas laisser filer son jeune talent si facilement » et s’emploie actuellement pour le convaincre de rester en lui proposant un contrat en béton et de réelles perspectives sportives à long terme.

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