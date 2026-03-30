INFO Mercato : Un départ à 20M€ déjà acté au PSG cet été ?

À l’approche du mercato d’été, les choses se précisent de plus en plus au PSG. Un remplaçant de Luis Enrique serait déjà assuré de changer d’air à l’issue de la saison.

Mercato : Un défenseur central va quitter le PSG

Le PSG prépare un mercato estival agité. Selon plusieurs sources, le club de la capitale souhaite se séparer de Lucas Hernandez, devenu un remplaçant de luxe au coût très élevé. Une décision validée en interne par Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Avec un salaire estimé à près d’un million d’euros par mois, l’international français figure parmi les joueurs les mieux payés de l’effectif, malgré un temps de jeu limité.

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Utilisé principalement en sortie de banc cette saison, le polyvalent défenseur de 30 ans incarne un déséquilibre que le Paris SG veut corriger, en ajustant son effectif à une hiérarchie sportive plus cohérente. Outre l’international français, un autre défenseur central pourrait également faire ses valises pour quitter le PSG cet été. En effet, selon PSG Insides Actus, un transfert de Lucas Beraldo serait quasiment certain pour cet été.

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Arrivé au PSG en janvier 2024 contre 20 millions d’euros en provenance de Sao Paulo, le défenseur de 22 ans a eu le temps pour s’acclimater à Paris, mais ne parvient à s’imposer comme un élément important dans la rotation instaurée par Luis Enrique. Le PSG voudrait vendre lors du prochain mercato estival pour mieux renforcer son équipe. Lucas Beraldo semble donc être un des premiers noms placés sur le marché par le club de la capitale pour cet été. D’autant que le jeune international brésilien est courtisé sur le marché.

5 prétendants aux trousses de Lucas Beraldo

Deux ans et demi après son arrivée prometteuse, Lucas Beraldo pourrait déjà quitter les rangs du Paris Saint-Germain. D’après le compte Twitter dédié aux Rouge et Rouge, le Sporting Portugal, Fenerbahçe, le Borussia Dortmund et l’Arabie Saoudite seraient notamment intéressés par son profil. Mais la piste la plus chaude pour l’avenir de Lucas Beraldo reste un retour à Sao Paulo, son club formateur, dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat.

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« Le départ de Beraldo semble acté malgré son bon match face à Nice. Le PSG a des moyens pour son mercato, mais vendre aiderait à recruter mieux. Sporting, Fenerbahçe, Dortmund et l’Arabie saoudite sont intéressés. Un retour à São Paulo en prêt avec OA reste possible », assure le média spécialisé. À deux ans de la fin de son contrat à Paris, le compatriote de Marquinhos est estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt.

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