Mercato OM : Gabriel Martinelli cet été ? La réponse tombe !

Dans l’éventualité d’un départ de Mason Greenwood, l’OM serait sur la piste de Gabriel Martinelli, la star brésilienne d’Arsenal. Mais l’attaquant de 24 ans semble carrément hors de portée du club français.

Mercato : Après Ethan Nwaneri, l’OM se positionne pour Gabriel Martinelli

Après le prêt d’Ethan Nwaneri cet hiver, l’OM aimerait retourner à la table des négociations avec Arsenal. Selon les informations de TEAMtalk, avec le probable départ de Mason Greenwood, les dirigeants marseillais auraient coché le nom de Gabriel Martinelli pour renforcer leur secteur offensif. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier de 24 ans devrait quitter les Gunners cet été, alors qu’il n’est pas titulaire cette saison.

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Mais l’Olympique de Marseille n’est pas seul sur ce coup puisque le RB Leipzig et l’Atlético Madrid surveilleraient de près la situation de Martinelli. Avec le départ d’Antoine Griezmann, le club madrilène serait même déjà passé à l’action en prenant des renseignements concrets pour l’international brésilien. Un intérêt qui s’explique par le profil explosif de Martinelli, capable d’apporter vitesse et percussion sur les ailes.

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Du côté d’Arsenal, l’avenir du joueur reste incertain. Martinelli ne devrait pas prolonger son contrat, ouvrant clairement la voie à un départ lors du prochain mercato. Une opportunité qui pourrait donc déclencher une bataille entre plusieurs prétendants à la recherche de renforts offensifs pour franchir un cap. Cependant, l’OM pourrait se retrouver limité pour conclure une telle opération.

Gabriel Martinelli hors de portée de l’OM

Malgré une situation contractuelle qui ne joue pas en faveur d’Arsenal, Gabriel Martinelli est encore valorisé autour de 45 millions d’euros. Et c’est encore plus compliqué en ajoutant le salaire du joueur dans la balance.

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En effet, selon les informations de divers sites spécialisés, Martinelli émargerait autour de 10 à 12 millions d’euros bruts par saison, très loin des standards de l’OM et de la nouvelle politique salariale voulue par Frank McCourt. Dans ce contexte, imaginer la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille se lancer dans une telle opération semble totalement déconnecté des priorités du moment.

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