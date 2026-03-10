Mercato : Après Longoria, un autre cadre licencié à l’OM !

Quelques jours après l’ancien président Pablo Longoria, un nouveau départ important va avoir lieu au sein de la direction de l’OM. Explications.

Mercato : Le chamboulement continue à l’OM

L’OM connaît des dernières semaines mouvementées en interne. Après l’humiliation subie au Parc des Princes face au Paris SG (5-0), le 8 février dernier, l’entraîneur Roberto De Zerbi a rendu son tablier. Quelques semaines plus tard, c’est Pablo Longoria qui a été remplacé à la présidence du club par Alban Juste. Et ce lundi, le journal La Provence assure qu’un autre cadre devrait lui aussi faire ses valises.

Le média régional rapporte notamment que Fabrizio Ravanelli va bien quitter l’OM dans les prochains jours. Il ne manquerait même plus que l’officialisation de ce départ, dont le motif n’a pas fuité. Revenu à l’OM en 2024 pour être le conseiller sportif et institutionnel de Pablo Longoria, le dirigeant italien était déjà sur la touche depuis quelques mois.

Le site du quotidien régional rappelle que l’ancien attaquant de l’OM avait été écarté depuis le printemps dernier. Longoria ne le considérait plus comme un élément important de la direction, tandis que le directeur du football Medhi Benatia estimait sa place trop importante et lui reprochait sa proximité avec l’équipe première.

Les prochains mois s’annoncent très mouvementés sur la Canebière puisque Medhi Benatia ne devrait pas, lui aussi, poursuivre dans ses fonctions au-delà de l’été prochain. Toujours sous contrat, Fabrizio Ravanelli va donc définitivement quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Un départ qui confirme le grand ménage opéré par le propriétaire Frank McCourt au sein de l’état-major.

