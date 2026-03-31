Mercato OL : Un transfert conclu, Lyon récupère sa mise

L’OL a pu récupérer le montant investi sur un attaquant recruté cette saison, dont le transfert définitif du club rhodanien a été conclu lundi.

OL Mercato : Martin Satriano transféré à Getafe contre 6 M€

Dans un communiqué officiel, l’OL a informé du transfert définitif de Martin Satriano à Getafe FC. Selon les informations du club rhodanien, il a été cédé au club de la banlieue sud madrilène, contre une indemnité de 6 millions d’euros, assortie de bonus pouvant atteindre 200 000 €.

L’attaquant uruguayen avait été prêté au club de Liga Espagnole en janvier 2026, jusqu’à la fin de la saison. Mais son contrat de 6 mois était accompagné d’une option d’achat. Dans cette opération, le club rhodanien n’a pas fait de bénéfice, mais récupère sa mise.

Lyon récupère le montant investi pour arracher Satriano au RC Lens

En effet, l’avant-centre de 25 ans avait rejoint Lyon en provenance du RC Lens, grâce à un prêt payant d’un montant d’un million d’euros, le 1er septembre 2025. À la mi-janvier, l’Olympique Lyonnais a versé 5 millions d’euros aux Lensois pour lever l’option d’achat assorti à son prêt.

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C’est dans la foulée de cette opération que Martin Satriano a rejoint Getafe. Tout calcul fait, Lyon a investi 6 millions d’euros dans le transfert de l’international Uruguayen (1 sélection) et a récupéré le même montant en le cédant aux Azulones.

L’Uruguayen déjà d’attaque avec Getafe FC

Pour rappel, Martin Satriano a passé quatre mois et demi à l’OL. Il a joué 19 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts marqués, dont un doublé contre le FC Nantes, et une passe décisive. Avec Getafe FC, il a déjà inscrit 3 buts en 10 matchs disputés de Liga.

“L’Olympique Lyonnais tient à saluer l’engagement de Martin Satriano durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en Espagne”, a écrit Lyon, dans son communiqué.

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