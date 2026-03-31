Mercato OM : Une offre XXL tombe pour un défenseur

L’OM cherche un nouveau point de chute pour Facundo Medina. Un club brésilien se positionne pour recruter le défenseur argentin lors du prochain mercato estival.

Mercato OM : Facundo Medina sur le départ, une offre se précise

Facundo Medina pourrait déjà quitter l’OM. Un an après son arrivée en Provence, le défenseur argentin de 26 ans attire l’attention de Palmeiras. Le club brésilien souhaite lui confier les clés de sa défense.

Prêté par le RC Lens avec une option d’achat quasi obligatoire, Medina reste dans l’incertitude pour la saison prochaine. Son passage à Marseille n’a pas répondu aux attentes. Les pépins physiques ont ralenti son élan. Un départ est envisagé cet été. Palmeiras se positionne.

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Selon le journaliste Ekrem Konur, le club brésilien a manifesté un intérêt réel pour recruter Medina cet été. Si les modalités de l’offre restent floues, la position marseillaise est connue. Le joueur ne partira pas à vil prix. L’OM exige au moins 20 millions d’euros pour libérer son international argentin. Ce montant est supérieur à la somme que le club doit verser au RC Lens pour lever l’option d’achat. La décision finale pourrait appartenir à Medina.

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