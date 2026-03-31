INFO PSG : Al-Khelaïfi annonce une signature révolutionnaire

En attendant l’ouverture du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi renforce le PSG dans un tout autre domaine. Le club de la capitale a annoncé un partenariat révolutionnaire ce mardi.

Nasser Al-Khelaïfi fait rentrer l’IA au Campus PSG

Toujours en quête de progrès et de développement pour la marque PSG, Nasser Al-Khelaïfi a signé un partenariat pluriannuel avec Harvey, une plateforme d’intelligence artificielle dédiée aux services juridiques. Le club de la capitale a publié un communiqué ce mardi pour annoncer cette révolution à ses nombreux fans dans le monde entier.

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« Le Paris Saint-Germain et Harvey, plateforme d’IA de référence pour les services juridiques annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat pluriannuel faisant de Harvey le partenaire officiel en IA juridique (Official Legal AI Platform) du Club », écrit le club parisien.

Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe juridique du Paris Saint-Germain utilisera la plateforme Harvey pour l’accompagner au quotidien. Cette mise à disposition lui permettra d’optimiser et d’accélérer ses travaux de recherche et de rédaction, afin de faciliter une prise de décision plus éclairée au sein du club.

« Alors que Harvey s’apprête à ouvrir un bureau à Paris, ce partenariat illustre la volonté de Harvey de poursuivre son expansion en France et plus largement en Europe. En accompagnant déjà de nombreux cabinets d’avocats et entreprises les plus prestigieux dans la région, Harvey vient ainsi confirmer son engagement auprès de l’écosystème juridique et économique français », précise ledit communiqué.

Le Paris Saint-Germain et Harvey, plateforme d’IA juridique, annoncent un partenariat pluriannuel faisant de Harvey leur plateforme officielle d’IA juridique. #PSG pic.twitter.com/c1QE2pdiRC — La Source Parisienne (@lasource75006) March 31, 2026

Grâce à ce partenariat, l’équipe juridique du Paris Saint-Germain utilisera la plateforme Harvey dans son travail quotidien, notamment pour ses activités de recherche et de rédaction. Harvey sera par ailleurs présent dans l’environnement des jours de match au Parc des Princes, la marque bénéficiera aussi d’une visibilité dans le stade et à la télévision tout au long de la saison. Des expériences dédiées seront également proposées aux clients et partenaires de la plateforme.

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« En tant que club de la nouvelle génération, l’innovation fait partie de l’ADN du Paris Saint-Germain. Grâce à ce nouveau partenariat, Harvey va nous permettre d’intégrer une technologie avancée s’appuyant sur l’IA au sein de notre organisation, pour améliorer et accélérer la façon dont nos équipes travaillent, créent et prennent des décisions », a commenté Richard Heaselgrave, directeur des revenus du club entraîné par Luis Enrique.

À noter que ce partenariat coïncide avec l’ouverture prochaine d’un bureau parisien par Harvey, qui accompagne déjà de nombreux cabinets d’avocats et entreprises en Europe.

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