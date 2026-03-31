OL : Mondial, Ancelotti lâche un indice concernant Endrick

De retour en sélection du Brésil, Endrick va tenter de décrocher une place pour la Coupe du monde 2026. L’attaquant de l’OL sera-t-il sur la liste définitive de Carlo Ancelotti ? Un premier indice du sélectionneur est tombé.

OL : Endrick retrouve Carlo Ancelotti et le Brésil

Endrick est revenu en sélection du Brésil, un an après sa dernière sélection. Il est dans le groupe de 26 joueurs. Grâce à ses performances avec l’OL en 2026, soit 6 buts et 5 passes décisive en 14 matchs, il a retrouvé les Auriverde. Cependant, l’avant-centre de 19 ans est resté sur le banc de touche lors du match perdu contre l’Équipe de France (1-2), la semaine dernière. Il devrait avoir l’occasion de valider sa 15e sélection, dans la nuit de ce mardi à mercredi (2h du matin en France) face à la Croatie.

À la suite de ces deux matchs amicaux, Endrick devrait continuer à performer avec l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, jusqu’à la fin de la saison, afin d’être éligible pour participer à la Coupe du monde, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Endrick incarne l’avenir de la Seleçao selon Ancelotti

À deux mois et demi du Mondial, Carlo Ancelotti, ancien coach du joueur prêté à Lyon au Real Madrid, a livré un indice sur son avenir . « Il est évident qu’Endrick, comme beaucoup d’autres (jeunes), fera partie de l’avenir de la Seleção, sans aucun doute. On a des jeunes très intéressants pour le futur », a-t-il annoncé en conférence de presse.

À voir

OL Mercato : Lyon négocie pour un ancien défenseur du LOSC

Lisez aussi : Mercato OL : Un transfert conclu, Lyon récupère sa mise

Et ce n’est pas tout, le technicien italien du Brésil souligne que la polyvalence de la pépite brésilienne est un atout supplémentaire pour son profil. « J’ai d’abord connu Endrick comme avant-centre, mais aujourd’hui, il évolue davantage sur l’aile. Il s’en sort très bien à ce poste d’ailier aussi. Il est évident que c’est un rôle qui exige davantage de travail défensif, mais compte tenu de son âge et de son gabarit, il en est tout à fait capable », a-t-il apprécié.

À Madrid comme à Lyon, le joueur formé à Palmeiras est suivi de près par Carlo Ancelotti. « Nous l’aidons à progresser, et il s’améliore très bien », note ce dernier. Compte tenu de ces déclarations du « Mister », il est fort probable qu’Endrick soit de la campagne du Mondial américain.

Lisez aussi sur l’OL :

OL : Mondial, gros appel du pied du clan Tolisso à Deschamps

À voir

Mercato-choc : L’OM proche d’un gros coup offensif à Paris ?

OL : Communiqué médical, saison terminée pour un blessé ?

OL : Ligue des Champions, prévisions inquiétantes pour Lyon