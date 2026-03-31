Mercato-choc : L’OM proche d’un gros coup offensif à Paris ?

Bien embarqué pour se qualifier pour la Ligue des Champions, l’OM travaille déjà sur le prochain mercato estival. Le club marseillais tenterait notamment un gros coup offensif au Paris FC.

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Après deux saisons complètes en Ligue 2 avec le Paris FC, Ilan Kebbal a plus que confirmé son grand potentiel depuis le début de la saison de Ligue 1 que ce soit sur le terrain et sur le plan des statistiques. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 23 matchs, le milieu offensif de 27 ans fait partie des meilleurs joueurs du championnat. Confirmant ainsi son importance dans l’animation offensive de son équipe et attirant logiquement des convoitises.

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D’après les informations du site Africafoot, l’Olympique de Marseille n’a pas renoncé à Ilan Kebbal et serait prêt à lancer une nouvelle offensive pour le recruter lors du prochain mercato estival. Déjà sollicité lors des précédentes fenêtres de recrutements, le natif de Marseille pourrait bien faire le grand saut au terme de la saison avec le Paris FC. En effet, outre l’OM, le Stade Rennais, Leeds United, Southampton et Watford seraient également sur les rangs pour recruter Ilan Kebba.

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Pour autant, le portail sportif assure que la formation marseillaise est à ce jour considérée comme le club le plus avancé sur le dossier. Et selon une source très proche du joueur, le numéro 10 du club parisien serait ouvert à un départ cet été, avec une préférence pour un projet sportif ambitieux. Lié au Paris FC jusqu’en juin 2028, Ilan Kebbal n’exclurait de rester en Ligue 1 si les conditions sont réunies.

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Ce qui pourrait faire les affaires de l’OM, surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Pour rappel, l’international algérien a vu sa cote exploser sur le marché des transferts, puisqu’il vaut désormais 12 millions d’euros, selon Transfermarkt. Aux dernières nouvelles, le FC Séville, l’Ajax Amsterdam et des clubs du Golfe surveilleraient aussi le protégé d’Antoine Kombouaré. L’Olympique de Marseille sait donc ce qui lui reste à faire.

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