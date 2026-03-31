Mercato : Karim Coulibaly au PSG pour un transfert record ?

En quête d’un nouveau souffle dans sa charnière centrale pour anticiper le départ de Marquinhos, le PSG fait partie des prétendants de Karim Coulibaly, la perle du Werder Brême. Le joueur de 18 ans pourrait même faire l’objet d’un transfert record dans les semaines à venir.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Karim Coulibaly

Karim Coulibaly a été l’une des révélations de cette saison en Bundesliga. Ce jeune défenseur central talentueux de 18 ans est un titulaire régulier au Werder Brême, et tous les grands clubs allemands le suivent de près et ont pris des renseignements à son sujet. L’Eintracht Francfort manifeste déjà un intérêt très concret, alors que son contrat court jusqu’en 2029.

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Outre les clubs de Bundesliga, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Newcastle, Naples et même l’Olympique de Marseille seraient également positionnés pour recruter le jeune international allemand. Avec les départs attendus de Marquinhos, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, le PSG ferait même de Karim Coulibaly l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. D’autant que la direction du Werder ne semble pas forcément opposée au départ de son numéro 31.

« Nous sommes conscients qu’il y a du mouvement sur ce dossier. Mais pour l’instant, il n’y a aucune indication sur ce qui arrivera et nous ignorons s’il se passera quelque chose cet été. Il est évident qu’un joueur de ce profil suscite un vif intérêt et attire beaucoup l’attention », a réagi Peter Niemeyer, directeur du football du club de Brême, dans une interview accordée au journal Kicker. Alors que la porte sera donc ouverte pour un transfert cet été, la formation allemande n’entend pas brader son joyau défensif.

Le Werder veut battre son record de vente avec Coulibaly

Conscients de tenir entre leurs mains un futur crack, les dirigeants du Werder Brême ont bien l’intention de renflouer leurs caisses cet été. En effet, selon les dernières informations de TEAMtalk, le club entraîné par Daniel Thioune attendrait au moins 34 millions d’euros pour se séparer de Karim Coulibaly lors du mercato estival.

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Le média britannique révèle que l’actuel 14e de Bundesliga voudrait réaliser une opération beaucoup plus importante que le transfert du milieu offensif brésilien Diego envoyé à la Juventus Turin pour 27 millions d’euros en 2009. Si bien que d’autres sources proches du dossier pensent même que le montant de la vente de Karim Coulibaly pourrait se situer entre 40 et 50 millions d’euros. Affaire à suivre…

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