OM : Un fervent supporter du PSG comme futur président ?

L’OM traverse une période de transition où chaque nom qui circule pour la présidence déclenche son lot de débats passionnés. Et lorsque surgit l’idée qu’un fervent supporter du PSG pourrait grimper dans le fauteuil présidentiel, l’équation devient explosive : tensions garanties, questions multiples, et promesse de révélations sur les vraies options du club phocéen.

‎‎L’OM à la croisée des chemins : une présidence en suspens

‎Depuis le départ de Pablo Longoria, le club phocéen avance en équilibre instable, entre mercato d’incertitudes et réorganisation profonde. Alban Juster assure l’intérim, mais jamais ce mot n’a autant sonné comme une parenthèse à très court terme. L’OM prépare une nouvelle architecture, et les premiers étages seront posés à la présidence. ‎Dans ce vide institutionnel, les noms s’enchaînent et les certitudes s’effritent.

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Du côté de l’écosystème médiatique, un nom revient avec insistance : celui de Mohamed Bouhafsi. Daniel Riolo lui-même a lâché l’information avec aplomb, rappelant que l’ancien journaliste possède carnet d’adresses, réseaux, connaissance de McCourt et proximité avec les décideurs du football français. Bref, un profil moderne, transversal, qui coche presque toutes les cases.

‎Bouhafsi favori ? Un candidat qui rebattrait les cartes

‎La thèse Bouhafsi intrigue autant qu’elle séduit. À Marseille, ses connexions avec les acteurs locaux (sportifs, politiques, agents) en font un candidat crédible, presque logique. On lui reproche une absence d’expérience dans la gestion d’un club ? Peut-être. Mais comme le rappelle Riolo, les Aulas, Denisot ou Biétry ont un jour commencé sans CV administratif bétonné. L’OM cherche une figure, un visage, une autorité nouvelle : Bouhafsi a au moins cela.

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‎Et surtout, McCourt apprécie les profils capables d’articuler football et communication. À l’heure où l’image d’un club se construit autant sur le terrain qu’en dehors, cette dimension devient stratégique. Le vrai enjeu, c’est la capacité à incarner un OM en reconstruction, pas à recopier un manuel de management sportif.

‎Un supporter du PSG à l’OM ? L’hypothèse Linette torpillée

‎L’autre nom évoqué, celui de Cyril Linette, a pris l’eau dès sa sortie du port. Interpellé dans une vidéo sur Youtube, Pierre Ménès a répondu sans détour : ‎« Cyril Linette est quand même un grand supporter du PSG donc je le vois très très mal accepter le poste à l’OM. Mais vraiment très mal ». ‎Impossible d’être plus clair. À Marseille, la rivalité avec Paris dépasse la simple opposition sportive. C’est culturel, charnel, parfois viscéral. Imaginer un supporter parisien à la tête du club olympien relève presque de la provocation.

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‎Au-delà du symbolique, cette option ne tient pas non plus sportivement : diriger l’Olympique de Marseille demande une compréhension intime de la ville, de ses passions, de ses colères et de ses cadences émotionnelles. On ne dirige pas Marseille comme on ouvre un dossier PowerPoint : il faut respirer l’air local, et Linette ne coche aucune de ces cases.

Vers un OM “nouvelle génération”

‎La question implicite que tout le monde se pose est simple : qui incarne aujourd’hui le mieux l’avenir du club ? ‎Et l’analyse mène à une seule réponse probante : Mohamed Bouhafsi est, à ce jour, le candidat le plus cohérent. Son réseau auprès des décideurs politiques marseillais, rare pour un profil médiatique, lui offre un avantage considérable.

Le futur président devra autant rassurer McCourt que réconcilier le club avec son environnement. Cela exclut mécaniquement les profils trop éloignés de la culture OM. ‎En connaissant les mécaniques internes du club phocéen, sa sensibilité à l’image et l’importance de ses équilibres politiques locaux, il apparaît clairement que certaines pistes relèvent plus de la rumeur que de la réalité.

Un supporter du PSG à la présidence olympienne ? Une fiction aussi improbable qu’un Vélodrome applaudit en rouge et bleu. ‎L’avenir se dessine ailleurs : dans la recherche d’un profil capable de comprendre Marseille, pas de simplement diriger un club. Et dans cette équation, Bouhafsi reste aujourd’hui la solution la plus sérieuse.

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