Mercato ASSE : Départs, des dossiers bouclés à Saint-Etienne

L’ASSE ne sait pas encore dans quel championnat elle va évoluer la saison prochaine, mais elle anticipe déjà les deux scénarios, en préparant son mercato. Un recrutement pour la Ligue 1 et un autre pour la Ligue 2. Le dossier des départs est également sur table.

ASSE : Loïc Perrin prépare déjà le mercato d’été

L’ASSE anticipe le mercato d’été, en attendant la fin de la saison. Loïc Perrin confirme des contacts et des pistes pour renforcer l’équipe en cas de monter en Ligue 1. Toutefois, lui et la cellule de recrutement du club travaillent aussi sur des dossiers dans le cas où l’équipe stéphanoise reste en Ligue 2.

“L’objectif est de monter en Ligue 1 […], mais on doit toujours préparer plusieurs situations. On est déjà en contact avec certains joueurs pour l’année prochaine. ça fait partie de mon métier d’anticiper. « , a indiqué le Directeur sportif du club stéphanois.

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En attendant l’issue du championnat, rien n’a filtré pour l’instant sur les cibles des Verts, en dehors d’Enzo Bardeli qui devait les rejoindre librement, en Ligue 1, sauf revirement.

Mercato : Maubleu, Appiah et Tardieu se rapprochent de la fin à Saint-Etienne

Pour l’heure, des dossiers concernant les départs sont bouclés. Trois joueurs en fin de contrat en juin 2026 devraient être laissés libres, si l’équipe retrouve l’élite. Premièrement, il y a le gardien de but Brice Maubleu. Arrivé à l’AS Saint-Etienne en août 2024 pour deux saisons, le portier de 36 ans ne fait pas partie du projet de Kilmer Sports Ventures.

Dennis Appiah, également, n’entre pas dans le plan de Philippe Montanier, qui lui préfère le jeune Kevin Pedro, repositionné au poste d’arrière droit. Il est le titulaire, dans une défense à trois ou à quatre. Sans oublier que le club a recruté deux arrières latéraux droits cette saison : Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic.

ASSE : N’Guessan sur le départ, Eymard et Gadegbeku vers un prêt

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Quant aux jeunes joueurs issus de l’Académie stéphanoise, leur situation sera réglée au cas par cas. Très convoité, Djylian N’Guessan (17 ans) repousse l’offre de prolongation de la Direction de l’ASSE, alors que son contrat expire en juin 2027. Il pourrait être transféré cet été si aucun n’accord n’est trouvé. Quant à Paul Eymard (juin 2028) et Luan Gadegbeku (juin 2029), ils seront contraints d’aller chercher du temps de jeu ailleurs, afin de poursuivre leur progression.