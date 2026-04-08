‎FC Nantes : Décision hallucinante des Kita pour le mercato

‎‎Alors que le FC Nantes glisse dangereusement vers la Ligue 2, une décision interne vient de mettre le feu aux poudres : la direction Kita envisagerait de conserver l’essentiel d’un effectif déjà en grande difficulté. Une orientation qui interroge autant qu’elle étonne, et qui promet un mercato estival sous haute tension.

‎‎FC Nantes : Une saison qui tourne à la débâcle

‎À mesure que les journées défilent, le FC Nantes semble glisser sans résistance vers la deuxième division. Les Canaris ont encore laissé filer des points face à Metz, lanterne rouge, symbole d’une saison où le club a souvent donné l’impression de s’effondrer sous son propre poids. Dans les travées de La Beaujoire, l’inquiétude n’a jamais été aussi palpable.

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‎Et c’est justement dans ce climat électrique que le clan Kita envisagerait de maintenir près de 70 % de l’effectif actuel en cas de descente, selon le journaliste Emmanuel Merceron. Une position pour le moins déconcertante, tant les lacunes collectives ont été visibles. Certains observateurs ont même ironisé sur une stratégie « visionnaire », tant elle semble déconnectée du terrain.

Un mercato sous fond de continuité

‎D’un point de vue strictement sportif, choisir la continuité avec un groupe en manque de cohésion interroge. Si plusieurs cadres devraient être vendus pour équilibrer les comptes, conserver une base fragilisée pourrait condamner le club à s’installer durablement en Ligue 2, comme cela est déjà arrivé à d’autres historiques du championnat.

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‎Derrière cette décision se cache peut-être la crainte d’un mercato chaotique ou la volonté de garder un socle pour repartir. Mais pour espérer rebondir rapidement, il faudra plus qu’un simple coup de peinture sur une structure fissurée : il faudra une stratégie, une vision… deux notions qui ont trop souvent manqué à la maison jaune ces dernières années.