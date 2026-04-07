OM : Nouveau coup dur pour Habib Beye après Monaco

L’OM s’enfonce dans la crise après la défaite à Monaco (2-1). Son entraîneur Habib Beye a d’ailleurs reçu une mauvaise nouvelle au milieu. Himad Abdelli s’est blessé.

OM : Habib Beye devrait faire sans Himad Abdelli

L’Olympique de Marseille n’avance plus en Championnat. La défaite face à l’AS Monaco (2-1) met Habib Beye et ses hommes dans une position délicate. Les Olympiens ont concédé leur deuxième revers consécutif après celui contre Lille (2-1). Ces revers fragilisent les ambitions du club.

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L’OM est actuellement 4e place de Ligue 1. Les Phocéens voient ainsi leur qualification directe pour la Ligue des Champions menacée. De plus, l’infirmerie olympienne enregistre un nouveau coup dur. Himad Abdelli est touché à la cheville, indique La Provence. Le milieu de terrain algérien est entré en toute fin de rencontre.

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Il a cependant quitté le Rocher avec une attelle à la cheville. Les premières images suscitent une vive inquiétude à Marseille. Habib Beye devrait se prononcer sur sa situation lors de la prochaine conférence de presse. Tandis que l’ancien Angevin passera des examens approfondis pour connaitre la gravité de sa blessure.