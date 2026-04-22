‎OM : Cauchemar annoncé pour Beye et Marseille

‎‎À force de laisser filer les points, l’OM s’est lui-même invité dans un sprint final irrespirable. Le rendez-vous du 17 mai face au Stade Rennais ressemble désormais à une finale sous haute tension, avec le parfum glaçant d’un possible naufrage sportif.

‎OM : Une chute brutale au pire moment

‎Il y a encore quelques semaines, l’OM semblait tenir fermement son destin entre ses mains. Le Vélodrome vibrait à l’idée d’une qualification en Ligue des champions, et la dynamique marseillaise laissait croire à un printemps serein. Puis la machine s’est enrayée, presque sans prévenir. ‎Trois défaites sur les quatre derniers matches ont transformé une position confortable en immense zone de turbulences.

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Marseille a glissé à la cinquième place, et dans ce championnat où chaque point vaut désormais une pépite, le moindre faux pas peut coûter une saison entière. Pour Habib Beye, l’équation devient difficile : il faut relancer un groupe qui doute au moment où la pression atteint son sommet.

‎Le Stade Rennais, la menace qui grandit

‎Pendant que l’OM perdait pied, le Stade Rennais avançait avec la régularité d’un métronome. Depuis l’arrivée de Franck Haise, le club breton a retrouvé une cohérence tactique impressionnante, portée par une organisation claire et une confiance collective retrouvée.

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‎Le constat est sans appel, et il a été résumé sans détour par Thomas Bonnavent, le consultant de La Chaîne L’Équipe : « Rennes, ils vont coiffer tout le monde au poteau. Top coach, dynamique et état d’esprit exceptionnels, le meilleur buteur de Ligue 1. » ‎Cette déclaration illustre parfaitement la perception actuelle : les Bretons arrivent lancés, quand Marseille semble courir avec le frein à main.

OM – Rennes lors de la dernière journée de Ligue 1



🗣️ @TBonnavent : « Il va se passer un truc sur ce match. Marseille va finir septième et Rennes troisième. Et Habib Beye va être au fond de la gamelle. »#EDS pic.twitter.com/ER9oV4a6Mc — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 20, 2026

‎Le 17 mai, un rendez-vous qui sent la cassure

‎Tout converge vers cette date : le 17 mai. Ce OM-Rennes pourrait devenir le point de bascule définitif de la saison. Le Vélodrome, capable de porter les siens comme de les engloutir, sera le théâtre d’une soirée à très haute intensité émotionnelle. ‎L’avertissement du consultant est brutal : « Je vois ce dernier match, ce OM-Rennes, il va se passer un truc. Marseille va faire 7e et Rennes 3e. »

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‎Derrière la formule choc, il y a une vraie lecture stratégique : Rennes maîtrise ses temps faibles, alors que l’OM paie son irrégularité mentale. ‎Le vrai danger pour Marseille n’est pas seulement comptable, il est psychologique. L’équipe donne le sentiment de lâcher prise dans les moments clés, notamment dans la gestion des fins de match et des séquences sous pression.