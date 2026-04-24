Ça chauffe à l’OM : Le vestiaire en a marre, Habib Beye viré ?

48 heures avant le choc contre l’OGC Nice, l’OM sombre dans une crise interne. Les méthodes de Habib Beye divisent profondément un vestiaire au bord de l’implosion.

OM : Le fossé se creuse entre Habib Beye et son vestiaire

La tension monte du côté de l’Olympique de Marseille. Suite au fiasco à Lorient (2-0), Habib Beye vit des heures compliqués sur le banc de touche phocéen. En plus des résultats décevants, l’harmonie de son groupe vole en éclats. La Provence le confirme, le technicien franco-sénégalais est fragilisé par un management clivant.

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Ses choix tactiques et l’intensité des séances d’entraînement suscitaient déjà des interrogations à l’OM. Dorénavant c’est la cassure avec une partie de ses troupes qui inquiète. Un fossé se creuse au sein du vestiaire. De nombreux joueurs, particulièrement les remplaçants, fustigent un traitement de faveur accordé à Mason Greenwood.

Ce sentiment nourrit une amertume grandissante à l’OM. Cela rappelle des tensions similaires à celles que Habib Beye avait connues lors de son passage à Rennes. Cette fracture relationnelle entre le coach sénégalais et son effectif devient sans un obstacle à la progression de l’équipe.

Un licenciement se profile encore à Marseille

L’avenir d’Habib Beye sur le banc de l’OM ne tiendrait plus qu’à un fil. La direction de l’OM est attentive à la dégradation de l’ambiance interne. Et elle pourrait agir rapidement. Le match de dimanche contre l’OGC Nice ferait figure de juge de paix.

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Une nouvelle contre-performance, couplée au mécontentement des joueurs, scellerait sans doute le sort de Habib Beye. Celui-ci devra vite renouer avec le succès pour espérer sauver sa place sur le banc de l’OM.