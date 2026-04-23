Ligue 1 : Avant Angers, le PSG reçoit une mauvaise nouvelle

Vainqueur du FC Nantes ce mercredi soir, le PSG se déplace sur le terrain d’Angers SCO samedi prochain dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À deux jours de cette rencontre, le club parisien a reçu une mauvaise nouvelle concernant le groupe de Luis Enrique.

PSG : Ilya Zabarnyi suspendu pour un match

La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s’est réunie ce jeudi soir afin de décider des différentes sanctions à infliger suite aux derniers matchs dans l’élite du football français. Concernant le PSG, c’est le défenseur central Ilya Zabarnyi qui est concerné dans le communiqué publié par l’instance hexagonale.

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Après avoir récolté un nouvel avertissement ce mercredi face au FC Nantes (3-0), en match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le joueur de 23 ans sera suspendu pour un match. L’international ukrainien a accumulé 5 cartons jaunes après le dernier reçu contre les Canaris. L’ancien défenseur de Bournemouth devait donc être suspendu automatiquement pour une rencontre et la LFP a décidé de rester à cette sanction sans ajouter un match.

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« Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026. Daouda GUINDO (Stade Brestois 29), Koffi KOUAO (FC Metz), Arthur MASUAKU (RC Lens), Benjamin PAVARD (Olympique de Marseille), Timothy WEAH (Olympique de Marseille) et Ilya ZABARNYI (Paris Saint-Germain) », écrit la LFP sur son site officiel.

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Le numéro 6 du PSG manquera donc la réception du FC Lorient le 2 mai, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Cette rencontre face aux Merlus est placée entre les deux affiches face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce match doit permettre à Luis Enrique de faire tourner son effectif.

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Cette absence constitue donc une mauvaise nouvelle pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui ne pourra pas faire tourner son effectif. C’est également un coup d’arrêt pour Zabarnyi, qui reste sur huit titularisations d’affilée en championnat, en disputant l’intégralité des rencontres.