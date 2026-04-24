‎C’est confirmé ! Le PSG perd un joueur dans ce sprint final

‎Coup dur confirmé pour le PSG à l’approche d’un rendez-vous charnière en Ligue 1 : Illia Zabarnyi ne sera pas de la partie face au FC Lorient. Une absence loin d’être anodine dans une fin de saison très décisive.

‎PSG : une absence qui tombe au pire moment

‎Le verdict est tombé et il ne souffre d’aucune contestation : Illia Zabarnyi sera suspendu pour la réception du FC Lorient, après avoir accumulé un cinquième avertissement cette saison. Pour Luis Enrique, ce contretemps arrive à un moment délicat, alors que chaque match ressemble désormais à une pièce d’horlogerie où rien ne doit dérailler.

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‎Le défenseur ukrainien, devenu un élément essentiel du bloc parisien, restait sur une impressionnante série de huit titularisations consécutives en championnat. Sa régularité avait fini par offrir au PSG une assise défensive presque rassurante, un luxe rare dans les sprints finaux, où les jambes tremblent parfois autant que les ambitions.

‎Luis Enrique face à un casse-tête stratégique

‎Cette suspension intervient à un moment particulièrement sensible du calendrier parisien. Placée entre deux confrontations majeures en Ligue des champions face au Bayern Munich, la rencontre contre Lorient pourrait devenir un laboratoire tactique grandeur nature pour le technicien espagnol.

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‎L’absence de Zabarnyi ouvre la porte à une rotation forcée, mais aussi à une réflexion plus profonde sur la gestion des temps faibles. Le Paris SG, qui a souvent souffert d’un certain relâchement contre les équipes supposées plus abordables, devra éviter le piège classique du match “entre deux sommets”. C’est souvent là que les grands perdent des points… et parfois bien plus.