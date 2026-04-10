OM : Officiel, Habib Beye avec un renfort contre Metz !

À quelques heures du choc OM-Metz au Vélodrome, Habib Beye a dévoilé un renfort de poids dans son groupe. Mason Greenwood est de retour.

OM : Habib Beye récupère Mason Greenwood face à Metz

C’est ce vendredi soir que l’Olympique de Marseille tentera de battre le FC Metz en 29e journée de Ligue 1. Habib Beye et ses troupes devront impérativement s’imposer. Ce succès permettra à l’OM de mettre un terme à une spirale négative de deux défaites consécutives.

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Cela permettrait aussi aux Olympiens et se relancer pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Habib Beye a alors choisi de convoquer un commando de 21 joueurs face aux Grenats. Et bonne nouvelle pour lui, il pourra compter sur son principal atout offensif. Mason Greenwood est de retour dans le groupe phocéen.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #OMFCM



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour la réception du FC Metz ce soir ⚔️ pic.twitter.com/zAitcqOXAr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2026

Trois joueurs absents du groupe marseillais

L’attaquant anglais était sorti sur blessure contre le LOSC dès la 18e minute. Puis il avait purgé une suspension la semaine passée face à l’AS Monaco. Mason Greenwood semble désormais remis de sa blessure à la cuisse et devrait tenir son poste face à Metz. Son retour apporter un second souffle à l’attaque phocéenne.

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En revanche, l’infirmerie de l’OM n’est pas encore vidée. Trois joueurs clés manquent toujours à l’appel. Il est question de CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Nayef Aguerd blessés. Habib Beye devra trouver des solutions de rechanger pour combler ces absences et renouer avec le succès.