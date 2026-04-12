Mercato : L’OM tient déjà le successeur de Geronimo Rulli !

À un an de la fin de son contrat, Geronimo Rulli se dirige tout droit vers un départ à l’issue de la saison. Pour le remplacer, l’OM pourrait faire le choix d’un talent bien connu sur la Canebière.

Mercato : C’est terminé entre l’OM et Geronimo Rulli

Nommé dans la catégorie des meilleurs gardiens de Ligue 1 en 2025, Geronimo Rulli n’est pas sûr de reproduire pareille performance cette saison. L’ancien portier de l’Ajax Amsterdam se montre moins décisif avec l’OM ces derniers mois. Le recrutement d’un nouveau gardien semble de plus en plus évident pour le prochain mercato estival.

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Alors que plusieurs noms sont déjà associés au club olympien, le nouveau président Stéphane Richard n’aura pas forcément besoin de dépenser des millions d’euros pour attirer l’oiseau rare. En effet, un portier crève l’écran à quelques kilomètres seulement de Marseille. Il s’agit de Simon Ngapandouetnbu, titulaire à Montpellier HSC, en Ligue 2.

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L’international camerounais de 23 ans n’est pas un inconnu pour l’Olympique de Marseille. Formé à l’OM, il a été libéré l’été passé pour s’engager en faveur du club héraultais. Un transfert libre mais pas un abandon définitif du joueur comme le rappelle le compte spécialisé GP013 sur Twitter. Les dirigeants marseillais avaient inclus une clause de rachat prioritaire.

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Elle peut être activée au vu de ses belles performances à Montpellier. Simon Ngapandouetnbu a réalisé 10 clean-sheets cette saison et son club possède la meilleure défense de Ligue 2 (27 buts encaissés). Alors que Geronimo Rulli est annoncé sur le départ, l’OM peut se targuer de disposer déjà d’une option viable pour le remplacer la saison prochaine. Et à moindre coût !