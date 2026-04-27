OL : Endrick lâche un nouveau message direct à Fonseca

Décisif et impliqué lors des trois victoires consécutives de l’OL en Ligue 1, Endrick a encore lâché un nouveau message pour Paulo Fonseca.

Endrick à Fonseca : « Je me sens le plus heureux en position de numéro 9 »

Endrick joue ces derniers matchs avec l’OL et il retrouve son meilleur niveau. Buteur lors de la victoire contre le FC Lorient (2-0), puis passeur décisif et buteur face au PSG (2-1), il marque des points précieux dans le sprint final pour une place en Ligue des Champions.

À l’issue du match contre à l’AJ Auxerre, l’attaquant de 19 ans a encore lâché un message sur son positionnement préféré sur le terrain. « Le poste où je me sens le plus heureux, c’est ce numéro que j’aime dans le foot, c’est la position de numéro 9 », a-t-il confié dans le Canal Football Club.

Le Brésilien souvent positionné comme ailier

Un nouveau message fort de l’International Brésilien (15 sélections), envoyé à Paulo Fonseca, qui le repositionne souvent comme ailier droit. C’était d’ailleurs le cas contre l’AJA. C’est bien Roman Yaremchuk qui était en pointe de l’attaque et il a réussi un doublé.

« Mes statistiques sont meilleures à chaque fois, mais le plus important, c’est d’être bon sur le terrain en jouant de manière naturelle », a souligné la recrue hivernale.

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Prêté par le Real Madrid à l’Olympique Lyonnais pour la deuxième moitié de la saison, Endrick est auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 18 matchs disputés avec le club rhodanien, toutes compétitions confondues. Grâce à ses performances, il a contribué à hisser Lyon sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification dircete pour la Ligue des champions.