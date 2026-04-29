Mercato LOSC : Un phénomène belge proche de signer  

Le LOSC pose ses pions pour le prochain mercato estival. Un gardien de but belge est sur la short-list des dirigeants lillois.

Mercato : Le LOSC lorgne un gardien de but en Belgique

La direction du LOSC active ses réseaux en vue du prochain mercato estival. Les Dogues cherchent de nouvelles pépites pour la prochaine saison. Un nouveau gardien de but est attendu au Domaine de Luchin.

Le regard des recruteurs lillois s’est posé sur le championnat belge. Selon les révélations de Transferfeed, le club cible Maxime Delanghe. Ce jeune portier de 24 ans défend actuellement les couleurs du Cercle Bruges. Il est en pleine forme, doté d’une marge de progression que le staff technique lillois apprécie.

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Delanghe séduit par sa solidité. Cette saison, il a cumulé 18 apparitions, parvenant à garder sa cage inviolée trois fois. Ses prestations régulières n’ont pas échappé aux observateurs européens, confirmant son statut de gardien d’avenir. Le LOSC envisage de passer à l’attaque cet été. Sur Transfertmarkt, il vaut 2 millions d’euros. Mais attention, il y a la concurrence.

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Lille n’avance pas seul. L’AC Monza, club italien, suit aussi la situation du gardien belge avec une attention particulière. Cette rivalité italienne pourrait compliquer les négociations et faire grimper le prix. Le club belge attendra certainement l’offre la plus convaincante. Les Dogues veulent vite boucler le deal. Les discussions devraient s’intensifier rapidement. Les prochaines semaines nous diront si le Nord de la France sera la prochaine destination du talentueux portier brugeois.