Mercato LOSC : Feu vert pour l’arrivée de Viery

La direction du LOSC se lance sur le jeune défenseur, Viery au Brésil en vue du prochain mercato estival. Les Brésiliens ont fixé le tarif pour leur crack.

Mercato LOSC : Viery se rapproche de Lille

Le LOSC regarde vers le Brésil. Pour muscler sa défense centrale l’été prochain, le club nordiste explore actuellement une piste au Brésil. Il s’agit de Viery. Ce jeune défenseur de 21 ans évolue sous les couleurs de Grêmio Porto Alegre. Son profil attire les recruteurs lillois.

Cependant, l’opération s’annonce coûteuse. Lié à son club jusqu’en 2029, le joueur est valorisé à 20 millions d’euros par sa direction. Or, sur Transfertmarkt, il vaut 3 millions d’euros. Le LOSC est chaud pour l’amener au Domaine de Luchin. C’est un jeune crack capable de renforcer le secteur défensif pour les saisons à venir. Les performances de Viery attirent du beau monde.

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Lille n’est pas seul sur le dossier. La concurrence s’organise déjà sur le vieux continent. Bologne suit l’évolution du joueur de très près. Benfica, se positionne sérieusement. Brighton surveille également ses progrès. Face à de tels rivaux, les Dogues devront se montrer convaincants et rapides.

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Sur le terrain, ses chiffres ne sont pas encore trop solides. Il a fait trembler les filets une fois et a servi une offrande en 18 matchs. Mais au-delà des statistiques offensives, c’est sa rigueur défensive qui impressionne les recruteurs. Sa marge de progression est immense. Si Lille veut rafler la mise, l’offensive devra être lancée sans tarder pour devancer les cadors européens.