Mercato LOSC : Un milieu polonais proche de signer  

Le LOSC jette son dévolu sur un crack en Pologne. Pour muscler son entrejeu dès l’été prochain, la direction lilloise fonce sur Antoni Kozubal.

Mercato LOSC : Antoni Kozubal vers Lille cet été ?

Le LOSC prépare ses coups pour le mercato estival. Selon les informations de Jeunes Footeux, les recruteurs lillois ciblent le jeune milieu de terrain polonais, Antoni Kozubal. Actuellement sous les couleurs du Lech Poznań, ce meneur de jeu s’impose comme une pièce maîtresse de son équipe.

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Âgé de 21 ans, ce milieu brille et met tout le monde d’accord. Ses statistiques confirment son éclosion. En 47 apparitions cette saison, l’international polonais a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Une telle efficacité ne laisse pas le LOSC indifférent. Lille cherche des joueurs capables de s’adapter rapidement à l’exigence de la Ligue 1, et Kozubal semble avoir le coffre nécessaire.

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Il reste désormais à savoir si le LOSC passera à l’action concrètement. Le mercato d’été dira si ce projet polonais se concrétise par une offre ferme. Le jeune milieu de terrain serait d’accord pour poser ses valises au Domaine de Luchin. Sur Transfertmarkt, Antoni Kozubal vaut 5 millions d’euros. Les dirigeants lillois ne vont pas casser leur tirelire avant de réussir ce joli coup.

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