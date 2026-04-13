Coup de théâtre à l’OM : Un accord conclu avec Balerdi !

Alors que la succession de Medhi Benatia anime la rubrique mercato, un autre départ inattendu secoue l’OM. Leonardo Balerdi est enfin disposé à quitter le club phocéen.

Mercato : Leonardo Balerdi et l’OM actent une séparation commune

L’Olympique de Marseille va connaitre un mercato estival très agité. En plus du futur départ de Medhi Benatia, l’avenir d’Habib Beye est conditionné à une qualification en Ligue des champions. L’entraîneur franco-sénégalais devra lutter pour accomplir cette mission, au risque d’être licencié.

En attendant, un autre départ semble acté en interne. L’aventure de Leonardo Balerdi à l’OM touche à sa fin. Le défenseur argentin est arrivée à Marseille en 2020 en provenance de Dortmund. Il est depuis lors passé par toutes les émotions avant de retomber dans ses travers cette saison.

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Leonardo Balerdi n’a pas vraiment rassuré en 31 rencontres disputées durant cet exercice. Au point où il a été dépossédé du brassard par le nouvel entraîneur de l’OM. Son départ est désormais inévitable. Foot Mercato le confirme, un accord à l’amiable a été scellé entre les deux parties afin de mettre un terme à leur collaboration dès cet été.

Un prix fixé pour son transfert

L’objectif de cette probable rupture est double. C’est de permettre à Leonardo Balerdi de relever un nouveau challenge loin du stade Vélodrome. Son transfert permettrait aussi de renflouer les caisses olympiennes. L’Argentin est sous contrat jusqu’en juin 2028.

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Il conserve une belle cote sur le marché de transferts. La Juventus, l’AS Rome et l’Atlético Madrid suivraient attentivement sa situation. La source ajoute que l’OM attendrait un chèque de 30 millions d’euros pour son transfert. Reste à savoir quel prétendant répondra favorablement à ces exigences financières.