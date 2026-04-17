PSG Mercato : Kvaratskhelia à Arsenal ? La vérité éclate !

Arrivé en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures recrues du PSG de ces deux dernières années. Si bien que d’autres grands clubs européens, dont Arsenal, rêvent déjà de le recruter.

Mercato : Arsenal rêve de Khvicha Kvaratskhelia

Les prestations XXL de Khvicha Kvaratskhelia contre des équipes anglaises en Ligue des Champions, notamment Chelsea et Liverpool, ont alimenté les rumeurs d’un intérêt d’Arsenal pour l’ancien ailier du Napoli cet été. David Webb, qui a passé trois ans comme entraîneur adjoint de la Géorgie, pense que le numéro 7 du Paris SG ne dirait pas forcément non à un transfert en Premier League.

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« Je pense que ce serait formidable pour la Premier League s’il venait. C’est un joueur exceptionnel qui illuminerait le terrain. Viendrait-il ? Oui, il viendrait si l’opportunité et le club étaient les bons », a confié Webb à talkSPORT.

Interrogé sur ses échanges avec Kvaratskhelia concernant le championnat anglais, l’ancien défenseur central répond : « oui, on en a parlé. Il a toujours été intéressé. Quant aux clubs qu’il suit, Webb a déclaré : « Liverpool, Arsenal, Chelsea, les grands clubs qui disputent la Ligue des Champions, etc. »

À la recherche d’un attaquant pour compenser le possible départ de Gabriel Martinelli, les Gunners seraient prêts à signer un très gros chèque à Nasser Al-Khelaïfi pour récupérer l’international géorgien. Cependant, le club de la capitale française n’a aucune intention de se séparer de son joueur de 25 ans.

« Il n’y a rien de concret entre Arsenal et le PSG à ce sujet »

Alors que les rumeurs d’un transfert de Khvicha Kvaratskhelia à Arsenal lors du prochain mercato estival enflamme la toile ces dernières semaines, le journaliste David Ornstein a calmé tout le monde, à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts. Pour le spécialiste du tabloïd The Athletic, un transfert vers Londres semble très loin de voir le jour.

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« Y a-t-il une part de vérité dans les rumeurs concernant un transfert de Kvara à Arsenal ? Tout le monde adore Khvicha Kvaratskhelia, mais je m’attends à ce qu’il reste au PSG », a analysé Ornstein, qui explique pourquoi un départ du Paris Saint-Germain ne semble pas d’actualité pour Kvaratskhelia.

« Il semble extrêmement heureux là-bas, et le club est assurément très satisfait de lui. Je ne pense pas qu’Arsenal, ni aucun autre club, ait la moindre chance pour le moment », assure le journaliste anglais. Récemment, le natif de Tiflis a déclaré qu’il espérait encore gagner de nombreux titres avec le Paris Saint-Germain, où son contrat court jusqu’en juin 2029.

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Avec la vague de prolongation lancée par la direction parisienne, il ne serait d’ailleurs pas étonnant de voir Luis Campos entrer prochainement en négociations avec les représentants du Géorgien pour blinder davantage son avenir à Paris.