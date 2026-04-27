PSG – Bayern : Kvaratskhelia défie ouvertement Manuel Neuer

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a annoncé la couleur pour le duel à venir contre le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions ce mardi soir au Parc des Princes.

PSG : Manuel Neuer n’inquiète pas Khvicha Kvaratskhelia

Considéré comme le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer sera logiquement très attendu lors de la double confrontation opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich le 28 avril au Parc des Princes et le 6 mai à l’Allianz Arena. Avant la manche aller, ce mardi soir, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, est d’ailleurs revenu sur les qualités du portier allemand. Même s’il le respecte, l’international géorgien ne craint pas du tout Manuel Neuer.

Lisez aussi : PSG Mercato : Kvaratskhelia à Arsenal ? La vérité éclate !

À voir

Mercato-choc : Le PSG boucle un magnifique accord en Ligue 1

« Je pense que c’est l’un des meilleurs gardiens au monde, c’est une légende, nous ne savons pas quelle force mettre dans nos frappes face à lui, mais nous avons marqué deux buts contre lui la dernière fois et il faut refaire la même chose. On sait de quoi il est capable, mais on va essayer malgré tout, nous n’avons pas de préparation spécifique face à lui », a déclaré le protégé de Luis Enrique.

Lisez aussi : PSG : Grosse annonce pour Khvicha Kvaratskhelia !

Le Géorgien n’a pas oublié leur première confrontation cette saison face aux Bavarois, marquée par un manque d’efficacité côté parisien. L’ancien ailier du Napoli en tire toutefois une forme de confiance.

Lire la suite sur le PSG

Chelsea – PSG : Doué ou Kvaratskhelia, Luis Enrique tranche

À voir

Alerte OM : Greenwood accusé par une partie du vestiaire

Mercato : Incroyable ! Le PSG prêt à vendre Kvaratskhelia ?

« On était moins bons qu’eux au début, mais on leur a montré qu’on était capables de les battre même si on n’avait pas marqué. Cette fois, ce sont les deux meilleures équipes qui s’affrontent. Nous sommes le Paris Saint-Germain », a confié le joueur de 25 ans. Une déclaration qui reflète l’état d’esprit ambitieux du vestiaire parisien.