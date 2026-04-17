Mercato OL : Lyon sur un gros coup au Paris FC

Un joueur offensif du Paris FC plaît toujours à l’OL. Le club rhodanien est cité parmi les prétendants de ce dernier cet été. Mais la concurrence est forte pour Lyon, qui est dans une situation financière délicate.

Mercato : L’OL toujours intéressé par Ilan Kebbal

En attendant d’être situé sur la fin de saison, notamment pour la place en Ligue des champions, l’OL s’active sur le marché des transferts. Matthieu Louis-Jean et son équipe de recruteurs cherchent des joueurs en renfort pour la saison prochaine, mais à moindre coût. Trainant un énorme déficit de près de 200 M€, le club de Lyon ne peut pas se permettre de recruter des joueurs hors de prix.

Déjà intéressé par Ilan Kebbal, l’été dernier, le club rhodanien s’est à nouveau positionné sur le joueur de 27 ans. Selon L’Équipe, l’Olympique Lyonnais figure parmi les clubs désireux de recruter l’ailier droit du Paris FC, au prochain mercato estival.

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Le Directeur technique des Gones surveille de près l’international Algérien (4 sélections), qui est également ciblé par l’OM, le Stade Rennais et l’AS Monaco, en Ligue 1. La concurrence est également forte à l’étranger. Ilan Kebbal est sur les tablettes de quatre clubs en Premier League : Brentford, Fulham, Everton et Crystal Palace.

La qualification de Lyon en C1 pourrait êtré décisive pour Kebbal

Vu les prétendants en présence, l’OL doit se montrer très persuasif pour espérer attirer le numéro 10 du Paris Football Club. Et l’un des arguments qui pourrait compter est la qualification pour la Ligue des champions (C1) ou, à défaut, à la Ligue Europa (C3).

Pour recruter l’attaquant évalué à 12 M€ et sous contrat jusqu’en juin 2028, il faudra débourser entre 10 M€ et 12 M€, d’après les informations du quotidien sportif. Acteur majeur de la montée du club de la capitale en Ligue 1, la saison dernière, Ilan Kebbal a été gêné par une blessure à la cuisse en mars.

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Néanmoins, il a disputé 24 matchs en Ligue 1 et a été titulaire à 23 reprises cette saison. Très impliqué dans la lutte pour le maintien des Parisiens, il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives. Le PFC est presque assuré du maintien, grâce à sa remontée au classement (12e), impulsée par le nouvel entraîneur, Antoine Kombouaré. Il a désormais une avance de 11 points sur l’AJ Auxerre, le barragiste.