Directeur sportif de l’OM : Un ancien de Monaco contacté ?

Medhi Benatia ayant décidé de s’en aller cet été, la direction de l’OM s’active pour trouver son remplaçant. Plusieurs pistes sont explorées en interne. Et la dernière trouvaille mène à l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell.

Paul Mitchell pour remplacer Medhi Benatia à l’OM

L’heure du changement a sonné à l’Olympique de Marseille. Après la présentation de Stéphane Richard, l’OM travaille sur un dossier brûlant : qui sera son directeur sportif la saison prochaine ? Ce ne sera pas Medhi Benatia. Le Marocain ayant pris la décision de quitter son poste dès cet été.

Son départ imminent oblige l’OM à vite trouver son successeur. Pour ce faire, la direction phocéenne explore des pistes internationales de premier plan. Alors que Cristiano Giuntoli est présenté comme l’un des favoris, un autre nom vient d’émerger : celui de Paul Mitchel.

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Foot Mercato le confirme, l’Anglais de 45 ans ‘impose désormais comme un candidat prioritaire à la succession de Medhi Benatia. Il faut reconnaitre que Paul Mitchel affiche un CV impressionnant, forgé au sein de structures exigeantes. Ses passages remarqués à Southampton, Tottenham et la galaxie Red Bull (Leipzig, New York) sont encore vifs dans les mémoires.

Un profil très apprécié par Stéphane Richard

L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco (entre 2020 et 2023) a prouvé sa capacité à bâtir des projets compétitifs. Il a restructuré le club monégasque et relancé l’Academy avant de s’en aller en octobre. Son récent succès avec Newcastle, en remportant la Carabao Cup, joue en sa faveur.

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La source ajoute que Paul Mitchell « coche toutes les cases » du profil recherché par Stéphane Richard. Reste à savoir s’il répondra favorablement aux avances de l’OM. Il est pour le moment libre de tout contrat.