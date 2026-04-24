‎Mercato PSG : Fabian Ruiz sacrifié pour un crack parisien ?

Au PSG, Fabian Ruiz pourrait être l’un des dossiers chauds du mercato d’été. L’Espagnol, longtemps perçu comme une pièce d’équilibre, semble aujourd’hui à la croisée des chemins, avec l’Atlético Madrid toujours en embuscade et le Paris SG ouvert à un départ.

‎Mercato PSG : Un avenir de plus en plus flou à Paris pour Fabian Ruiz

‎Le timing n’a rien d’anodin. Revenu récemment après une longue période de blessure au genou, Fabian Ruiz n’a plus le même statut dans la hiérarchie parisienne. Son absence prolongée a ouvert un boulevard à Warren Zaïre-Emery, dont le retour au sommet de sa forme a redistribué les cartes au milieu de terrain.

Lire aussi : Mercato : Incroyable ! Un cador débarque pour Fabian Ruiz !

À voir

OL : Une dette de Botafogo à Lyon révélée au grand jour

‎À Paris, le football va vite, parfois plus vite qu’un TGV en finale de Coupe. En quelques mois, l’Espagnol est passé du rôle de cadre expérimenté à celui d’option de rotation. Luis Enrique, adepte d’un milieu mobile et intense, semble désormais miser davantage sur la jeunesse et la projection.

‎Paris ouvre la porte, l’Atlético prêt à bondir sur l’occasion

‎Du côté de Madrid, Diego Simeone suit le dossier avec une attention presque gourmande selon El Nacional. Le profil de Fabian Ruiz séduit : volume de jeu, qualité technique, expérience européenne. L’Atlético voit en lui un complément idéal pour stabiliser son entrejeu aux côtés de Koke et Pablo Barrios. ‎Une offre avoisinant les 30 millions d’euros circule déjà dans les coulisses pour un joueur évalué à 40 M€ et qui est à un an de la fin de son contrat.

Lire aussi : PSG : Enrique recadre sèchement Loïc Tanzi pour Fabian Ruiz

Pour le PSG, la réflexion est simple : conserver un joueur de 30 ans encore sous contrat jusqu’en 2027, ou capitaliser immédiatement pour financer une recrue plus explosive. La question implicite est claire : Paris peut-il refuser une telle somme ? La réponse, sportivement, semble de moins en moins évidente.

‎Un départ pour préparer un gros coup ?

‎C’est ici que le dossier prend une autre dimension. En interne, le départ de Fabian Ruiz pourrait libérer non seulement une place dans l’effectif, mais aussi une marge financière précieuse pour attirer un milieu à fort potentiel. Il offrirait d’ailleurs à Warren Zaïre-Emery un confort total pour s’imposer définitivement dans l’entrejeu parisien. Le crack issu de la formation parisienne est vu comme l’avenir du club.

Lire la suite sur le PSG :

Ligue 1 : Avant Angers, le PSG reçoit une mauvaise nouvelle

À voir

ASSE : Montanier justifie le huis clos avant Troyes

PSG – Bayern Munich : Vincent Kompany annonce un renfort XXL

‎Le PSG version 2026 ne raisonne plus uniquement en noms, mais en cycles. Luis Enrique veut un effectif capable de presser haut, de multiplier les courses et d’enchaîner les gros rendez-vous européens. Dans cette logique, vendre Ruiz pourrait être moins un sacrifice qu’un investissement déguisé.