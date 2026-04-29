PSG-Bayern : Une nouvelle fraîche tombe pour Achraf Hakimi

Le choc PSG-Bayern (5-4) en Ligue des Champions a laissé des traces. Achraf Hakimi a ressenti une gêne à la jambe. Cela a provoqué une vive inquiétude à Paris. Mais les nouvelles sont plus ou moins rassurantes.

PSG : Plus de peur que de mal pour Achraf Hakimi

La demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a tenu ses promesses. Les Parisiens se sont imposés (5-4) au terme d’un match intense. Outre le résultat, le PSG retient son souffle. Plusieurs de ses joueurs ont terminé la rencontre avec des soucis physiques.

Khvicha Kvaratskhelia a un temps fait craindre une blessure à la cuisse. L’attaquant géorgien a cependant tenu son rang jusqu’en fin de match. Il s’est même offert un doublé. Mais l’image la plus inquiétante reste celle d’Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG, lors d’un duel avec Konrad Laimer, s’écroulé sur la pelouse en raison d’une douleur à la jambe droite.

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Luis Enrique n’ayant plus de changements disponibles à ce moment-là, le défenseur marocain a été contraint de terminer la rencontre en serrant les dents. L’entraîneur du PSG est revenu sur ce fait en conférence de presse. Il a tenu à rassurer les supporters concernant l’état de santé d’Achraf Hakimi.

Luis Enrique donne des nouvelles rassurantes

Luis Enrique attribue ces alertes musculaires à la tension et à l’adrénaline d’un tel choc européen. Le technicien espagnol explique qu’il l s’agit probablement de « simples crampes ». Cette annonce rassure grandement les supporters parisien en vue du match retour en Allemagne.

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Plusieurs cadres du Paris SG, Achraf Hakimi, Kvaratskhelia et Vitinha pourraient être laissés au repos ce samedi face à Lorient. L’objectif est qu’ils soient 100% opérationnels la semaine prochaine à l’Allianz Arena.