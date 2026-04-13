PSG: Avant Liverpool, Achraf Hakimi clame haut son innocence

En conférence de presse d’avant-match du quart de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool, Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, a été questionné ce lundi sur son renvoi en procès pour viol, pour lequel son avocate a fait appel.

Achraf Hakimi : « Je sais que cette accusation est fausse »

Interrogé ce lundi sur son renvoi en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023, Achraf Hakimi maintient que l’accusation est « fausse » et qu’il laisse cette affaire entre les mains de « ses avocats et la justice. » Alors que le procès approche, le défenseur du Paris Saint-Germain a réagi face à la presse. Les faits remontent en 2023.

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D’après la plainte de la plaignante, le Ballon d’Or africain 2025 aurait eu un comportement déplacé avec une agression sexuelle à son domicile. À la fin du mois de février, Hakimi a été renvoyé en procès pour l’accusation de viol de la jeune femme en question. Sauf que les deux versions divergent, les deux protagonistes n’étant pas d’accord sur le déroulement de leur soirée.

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Si la plaignante dénonce une pénétration digitale, Hakimi lui souligne des baisers consentis et une caresse « sur le bas du dos avec son accord. » Présent en conférence de presse ce lundi, le coéquipier d’Ousmane Dembélé s’est montré serein par rapport à cette affaire.

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« Je sais que cette accusation est fausse. Je me sens tranquille, je suis concentré sur la suite de la saison. Je laisse mes avocats et la justice faire le travail », a sobrement commenté Achraf Hakimi avant d’affronter les Reds de Liverpool ce mardi soir, à Anfield, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Pour le moment, aucune date de procès n’a été annoncée par la cour criminelle.

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« Un procès est ordonné en présence d’une accusation qui repose sur la seule parole d’une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations, qui a refusé tous les examens médicaux et recherches ADN, qui a refusé l’exploitation de son téléphone portable, qui a refusé de donner le nom d’un témoin clé », a réagi Me Fanny Colin, avocate de la star marocaine de 27 ans.