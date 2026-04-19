OM : Lizarazu allume Medhi Benatia après son coup de gueule

Sur le plateau de l’émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a commenté la sortie médiatique de Medhi Benatia en zone mixte après la défaite de l’OM face au FC Lorient ce samedi soir, au stade du Moustoir.

OM : Medhi Benatia dézingue Beye et ses joueurs après Lorient

Furieux de la mentalité affichée par les joueurs d’Habib Beye contre le FC Lorient (0-2) samedi en Ligue 1, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia, a poussé un énorme coup de gueule. Silencieux depuis février, le dirigeant de 39 ans a tapé du poing sur la table. L’ancien collaborateur de Pablo Longoria a lâché ses vérités. Il n’a pas pu contenir sa colère suite à la copie indigne rendue par les hommes d’Habib Beye.

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En zone mixte, Benatia a notamment déclaré : « je ne comptais plus prendre la parole jusqu’à la fin de l’année parce que j’estimais qu’on avait beaucoup trop parlé les six premiers mois, et quoi que tu dises tu as tort, forcément après des résultats comme ça, tu ne peux qu’avoir tort. Par contre, comme je l’ai expliqué aux joueurs, quand t’es ici, t’as toujours un sentiment de responsabilité », a lancé l’ancien défenseur marocain, avant de poursuivre.

« Mais quand je vois le match qu’il y a eu aujourd’hui, même si je n’ai plus envie de parler, je suis obligé de venir face à la presse. Parce que c’est un scandale, c’est un scandale. Tu es face à une équipe qui est pratiquement en vacances, une très belle équipe de football certes, mais qui est presque en vacances (…)

On fait des stages, ça nous coûte des sous, parce que tu veux bosser, tu veux te retrouver, tu veux créer du liant avec les mecs parce que c’est ce qu’il a manqué, et à votre avis, combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place, tout ça », a-t-il fustigé, avant de continuer. Une sortie forte qui ne fait pas l’unanimité chez les observateurs du football français.

Bixente Lizarazu : « Ce club a besoin d’apaisement »

Sur Téléfoot, Bixente Lizarazu a analysé le coup de gueule de Medhi Benatia. L’ancien international français n’a pas aimé les propos du directeur sportif de l’OM. Le consultant de TF1 a fustigé les déclarations du dirigeant olympien.

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« Son discours est inquiétant. Je ne pense pas que cela apporte quelque chose. Il reste quatre matchs à jouer, il peut encore y avoir une qualification pour la Ligue des Champions. C’est un club qui a besoin d’apaisement, il y a toujours des crises, toujours des problèmes… C’est un peu comme un citron : si tu le presses trop, il n’y a plus de jus qui sort. Ils étaient amorphes sur ce match-là, mais l’objectif reste encore possible », a déclaré Bixente Lizarazu ce dimanche.

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La réaction de Benatia a été soutenue par des observateurs comme Daniel Riolo, mais critiquée par Bixente Lizarazu pour son potentiel contre-productif. L’Olympique de Marseille, actuellement 4e au classement, doit se ressaisir pour sécuriser une place en Ligue des Champions, avec un match crucial contre l’OGC Nice à venir.