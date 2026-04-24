Mercato PSG : Luis Campos dégote un milieu redoutable  

Le PSG cible déjà ses renforts pour l’été 2026 et jette son dévolu sur Mateus Fernandes, la jeune pépite qui fait vibrer la Premier League.

Mercato : Le PSG fonce sur la pépite Mateus Fernandes

Le PSG ne veut plus de stars, mais des jeunes talents. Qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des champions, les dirigeants parisiens restent focalisés sur le terrain sans perdre de vue le marché des transferts. Le coach Luis Enrique et le directeur sportif Luis Campos veulent bâtir l’avenir avec des profils prometteurs.

Après les succès de Nuno Mendes, Vitinha ou Joao Neves, le Paris SG prospecte de nouveau au Portugal. Mateus Fernandes, crack portugais de 21 ans, est le nouveau nom sur la liste. Le milieu de West Ham United fait craquer les pensionnaires du Parc des Princes suite à ses solides performances cette saison.

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Le joueur pourrait ne pas durer chez les Hammers. Arrivé de Southampton en 2025 pour 44 millions d’euros, l’ancien du Sporting Portugal s’est imposé comme un cadre incontournable. Ses statistiques impressionnent : 30 titularisations en 31 matchs de championnat cette saison. Son contrat court jusqu’en 2030, mais la porte semble déjà s’entrouvrir pour un départ estival en 2026.

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La concurrence s’annonce rude pour Paris. Manchester United, Liverpool, Chelsea et Manchester City convoitent également le prodige. Le prix de l’opération est déjà fixé. D’après Team Talk, West Ham exigerait 58 millions d’euros (50 millions de livres) pour libérer son milieu de terrain. C’est une somme largement supérieure aux 35 millions d’euros estimés par le site spécialisé Transfermarkt.