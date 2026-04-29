Mercato : L’OM négocie une arrivée spectaculaire en défense

Le mercato d’été n’a pas débuté que l’OM ambitionne déjà de frapper un grand coup en défense. Les dirigeants phocéens négocieraient actuellement l’arrivé de l’international anglais John Stones.

Mercato : L’OM en pole position pour John Stones

C’est une page glorieuse qui se tourne à Manchester City ! Après une décennie passée chez les Cityzens où il a remporté de nombreux trophées, John Stones va s’en aller. Le club anglais l’a récemment confirme. Le défenseur central de 31 ans ne prolongera pas son contrat expirant en juin prochain.

Sa situation contractuelle a alerté plusieurs prétendants. ESPN assure que l’Olympique de Marseille est déjà en pole position pour attirer John Stones en Ligue 1 Cela serait l’un des coups les plus marquants du club phocéen. Sachant que les Phocéens n’auront pas à payer d’indemnité de transfert pour l’international anglais. Lire aussi : OM : Medhi Benatia a déjà trouvé une porte de sortie !

L’OM dispose d’atouts non négligeables, notamment une image positive auprès des joueurs anglais ayant récemment porté le maillot olympien. Cette réputation devrait peser dans la prise de décision de John Stones. Medhi Benatia et son équipe devra cependant faire face à une rude concurrence sur ce dossier.

La concurrence s’intensifie

L’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais tenteraient aussi d’attirer John Stones. La fin de son contrat à Man City facilite les discussions en coulisse. Même si le volet financier reste un obstacle majeur dans ce dossier XXL. John Stones percevrait environ 15 millions d’euros par an chez les Cityzens.

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L’ancien défenseur d’Everton devra sans doute revoir ses exigences salariales à la baisse en vue d’une signature à l’OM. Le club gallois de Wrexham tenterait aussi de jouer les trouble-fêtes.