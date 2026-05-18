ASSE : Sévère mise en garde de Montanier contre l’OGC Nice

Se prononçant sur l’adversaire de l’ASSE pour les barrages, Philippe Montanier a lancé un gros avertissement à son équipe contre l’OGC Nice.

ASSE : Les difficultés de Nice ne sont pas un avantage selon Montanier

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C’est bien l’OGC Nice que l’ASSE affrontera en barrages pour la montée en Ligue 1. Le club azuréen a terminé à la 16e place de barragiste, à l’issue de la dernière journée du championnat disputée dimanche. Les Stéphanois évitent ainsi l’AJ Auxerre ou encore Le Havre qui se sont sauvés lors de l’ultime journée.

Mais pour Philippe Montanier, les Niçois ne sont pas forcément l’adversaire le plus abordable, malgré leur mauvaise série actuelle. Dans sa réaction sur Ligue 1+, il a prévenu son équipe contre le Gym.

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« J’avais dit après la qualification contre Rodez : quel que soit l’adversaire, ce sera difficile pour nous. Il ne faut pas oublier que l’OGC Nice jouait les qualifications de la Ligue des champions en début de saison », a-t-il rappelé, avant de poursuivre sa mise en garde.

« On sait qu’il y a des joueurs de grande qualité à Nice. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui ça s’est mal passé les Niçois que la suite sera forcément mauvaise pour eux. Il ne faut pas regarder les faiblesses de l’adversaire, mais plutôt nos propres forces », a-t-il souligné.

Philippe Montanier : « On s’attend à jouer un très gros match »

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Finalement, l’AS Saint-Etienne affrontera les Aiglons, les 26 et 29 mai. Initialement prévu les 21 et 24 mai, la confrontation a été repoussée parce que le Gym dispute la finale de la coupe de France le 22 mai contre le RC Lens.

« On s’attend à jouer un très gros match dans dix jours et on s’attend surtout à beaucoup de qualité », a annoncé Philippe Montanier.

Les Aiglons épuisés par trois compétitions

Il est important de rappeler que l’OGC Nice a disputé la Ligue Europa jusqu’à fin janvier 2026, soit 8 matchs en phase de Ligue. Elle a aussi disputé 5 matchs à élimination directe en coupe de France, à partir de décembre 2025, pour atteindre la finale.

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Ces matchs supplémentaires, de haut niveau notamment en coupe d’Europe, ont sans doute usé l’équipe Niçoise. Surtout qu’elle n’avait pas de profondeur de banc pour jouer sur ces trois tableaux cette saison. Les joueurs de Claude Puel n’avaient visiblement plus assez d’énergie en Ligue 1 où ils n’ont gagné qu’un seul match, lors des 15 dernières journées.