Mercato OM : C’est confirmé, une offre de 15 M€ atterrie à Marseille

Un géant turc fonce sur un buteur de l’OM pour le prochain mercato estival. Les dirigeants marseillais vont bientôt trancher.

Mercato OM : Galatasaray cible Amine Gouiri

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Amine Gouiri et l’OM, c’est déjà la fin ? À peine quelques mois après son arrivée, l’attaquant algérien attise fortement les convoitises en Turquie. Un prétendant de longue date s’apprête à passer à l’action avec une offre concrète.

La valeur marchande de l’ancien Lyonnais est estimée à 20 millions d’euros. Marseille espère récupérer cette somme pour amortir son achat de janvier 2025, estimé à 19 millions d’euros en provenance de Rennes. Face à cette situation, le média Fotospor annonce que Galatasaray veut tenter le coup.

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Le champion de Turquie avait déjà tenté d’obtenir un prêt cet hiver. Mais l’état-major olympien avait refusé de perdre un joueur important en cours de saison. Cet été, le contexte change. Le club stambouliote cherche activement un successeur à Mauro Icardi, sur le départ.

Le profil de Gouiri plaît énormément en Turquie. Ce couteau suisse de l’attaque sait occuper tous les postes offensifs. C’est un atout majeur pour les Rouge et Jaune qui disputeront à nouveau la Ligue des champions. De son côté, l’Olympique de Marseille ne jouera que la Ligue Europa.

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Les dirigeants turcs aimeraient boucler le transfert pour 15 millions d’euros. L’international algérien sort d’une saison fructueuse avec 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Amine Gouiri n’a pas encore donné son feu vert pour ce transfert ni la direction du club phocéen.