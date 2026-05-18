ASSE-Nice en barrage : Montanier valide à 100% et donne le ton

L’ASSE et Philippe Montanier doivent déjà regarder vers l’avant. À peine le souffle repris après la qualification haletante face à Rodez, l’entraîneur stéphanois n’a pas esquivé la question du futur adversaire et semble voir d’un bon œil un affrontement contre l’OGC Nice.

ASSE : ‎Montanier ne cache plus sa préférence pour le barrage

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‎L’euphorie de la qualification aux tirs au but contre Rodez n’aura duré qu’un instant du côté du Forez. Philippe Montanier a rapidement remis les pendules à l’heure. L’objectif, désormais, est clair : réussir le barrage pour espérer retrouver l’élite. ‎Et dans cette projection, un nom revient avec insistance : Nice.

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Le technicien stéphanois ne s’en est d’ailleurs pas caché. Dans des propos relayés par L’Équipe, il assume une préférence claire : « Si le barrage est contre Nice, ça me prendra un quart d’heure pour revoir notre emploi du temps », une phrase qui en dit long sur sa réflexion stratégique. Son vœu est exaucé puisque les Verts défieront justement les Aiglons.

‎Un calendrier qui pourrait changer beaucoup de choses

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‎Pourquoi un tel intérêt pour les Aiglons ? La réponse tient surtout au facteur récupération. L’OGC Nice, engagé en finale de Coupe de France contre le RC Lens, verrait ses barrages décalés aux 26 et 29 mai, laissant davantage de temps de repos à Saint-Étienne. ‎Dans une saison longue et éprouvante, ce détail compte pour beaucoup.

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« Ce serait une très bonne chose évidemment pour permettre aux joueurs de bien se reposer et de recharger les accus », a reconnu Montanier. Une déclaration lucide, presque pragmatique, alors que plusieurs blessés compliquent encore l’équation stéphanoise pour cette manche décisive de la saison.

Saint-Etienne garde les pieds sur terre

‎Malgré l’euphorie populaire, l’ancien coach toulousain refuse toute forme d’emballement. « On a remporté le play-off contre Rodez mais on n’a rien gagné, il faut vite calmer les ardeurs », a-t-il averti avec fermeté. ‎Le message est clair : l’ASSE avance, mais rien n’est acquis.

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