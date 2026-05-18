‎OM : Grégory Lorenzi fixe ses 3 règles d’or pour le mercato

Grégory Lorenzi et l’OM n’ont pas attendu longtemps avant d’afficher leurs ambitions. Le futur patron du recrutement marseillais veut imposer une ligne claire dès ce mercato estival. Après le départ de Medhi Benatia, l’ancien architecte du Stade Brestois arrive avec une promesse forte.

‎OM : Grégory Lorenzi veut rester fidèle à sa ligne droite

La suite après cette publicité

‎À Marseille, les révolutions de façade séduisent rarement sur la durée. Voilà pourquoi l’arrivée de Grégory Lorenzi intrigue autant qu’elle rassure. L’ancien dirigeant brestois ne débarque pas avec un costume neuf pour jouer un rôle différent. Il l’a affirmé avec franchise : « Je ne changerai pas ma façon de faire en termes de recrutement ». Une phrase simple, mais profonde pour un club où chaque mercato ressemble souvent à une course contre le temps.

Lire aussi : ‎Alerte OM : Lorenzi prévenu, le mercato sera un enfer

À voir

ASSE-Nice en barrage : Montanier valide à 100% et donne le ton

‎Cette première règle d’or saute donc aux yeux : conserver une identité forte dans le recrutement. Lorenzi insiste d’ailleurs sur une idée essentielle : « Si des clubs s’intéressent à moi, c’est parce que ce que j’ai fait les intéresse ». En clair, Marseille n’a pas recruté un homme pour le transformer, mais pour reproduire une recette qui a porté Brest jusqu’à des sommets inattendus.

‎L’adaptation, sans renier ses convictions

La suite après cette publicité

‎Si Lorenzi campe sur ses principes, il ne s’annonce pas rigide pour autant. Sa deuxième règle est claire : s’adapter à l’environnement marseillais. « Je devrais m’adapter à son environnement mais en gardant mes principes, les méthodes et la vision que j’ai construites ici », a-t-il expliqué dans une interview accordée au Télégramme.

Lire aussi : Grand ménage à l’OM : Lorenzi prêt à résilier des contrats

‎Et c’est précisément là que le défi devient passionnant. Entre Brest, modèle de stabilité, et Marseille, volcan footballistique où chaque résultat provoque un tremblement de terre médiatique, l’équation paraît presque ironique. À l’OM, un mercato raté peut transformer un héros en suspect en quelques semaines.

‎La confiance, pilier caché du projet

‎Troisième règle d’or : instaurer une chaîne décisionnelle claire. Lorenzi a rappelé combien le fonctionnement brestois reposait sur la confiance mutuelle : « Je n’avais pas besoin de la validation de mon président pour savoir si je pouvais recruter un joueur. Ça a été notre fonctionnement et force est de constater que ça a fonctionné », a déclaré Lorenzi.

Lire la suite sur l’OM :

L’OM sauve ce qui était encore possible

À voir

Ibrahima Konaté libre le 30 juin : le PSG en embuscade, l’OL et l’OM rêvent du coup du siècle

Mercato : Rapprochement OM – Dušan Vlahović

‎Cette déclaration répond déjà à une question implicite : comment Lorenzi veut-il réussir à l’OM ? En obtenant une marge de manœuvre réelle. Son expérience montre qu’un recrutement cohérent exige de la continuité, une vision et une autorité clairement définie. Marseille voulait un bâtisseur : encore faudra-t-il lui laisser les clés du chantier.