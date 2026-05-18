‎Mercato PSG : Une date fixée pour l’avenir de Barcola

‎Bradley Barcola traverse une période de grandes incertitudes au PSG, au moment où son avenir semblait pourtant s’écrire sans nuage dans la capitale. Entre baisse de régime, concurrence féroce et intérêts venus d’Angleterre, le club parisien aurait choisi un timing précis avant de trancher sur la suite du feuilleton.

‎PSG : Une dynamique freinée au pire moment pour Barcola

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‎Il y a encore quelques semaines, tout semblait sourire à Bradley Barcola. Percutant, décisif et libéré dans ses prises d’initiative, l’ailier français apparaissait comme l’un des hommes forts du PSG dans les rendez-vous européens. Mais le football, ce sport parfois cruel, sait retourner les scénarios à la vitesse d’un contre éclair.

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‎Touché physiquement à la fin du mois de mars, l’ancien Lyonnais peine depuis à retrouver sa spontanéité. Les chiffres traduisent ce passage à vide : une série de rencontres sans efficacité offensive et un statut de titulaire moins évident. Pendant ce temps, la montée en puissance de Khvicha Kvaratskhelia et les performances de Désiré Doué rebattent les cartes dans le secteur offensif parisien.

‎Mercato PSG : Paris attend un rendez-vous capital pour trancher

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‎Alors, quand le PSG prendra-t-il une décision sur Bradley Barcola ? La réponse semble désormais claire : le club aurait repoussé toute discussion importante jusqu’après le grand rendez-vous européen fixé au 30 mai, date stratégique pour clarifier plusieurs dossiers internes, selon L’Equipe.

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‎Cette prudence n’a rien d’un hasard. À Paris, les dirigeants veulent éviter toute distraction sportive avant une échéance majeure. En coulisses, le contrat courant jusqu’en 2028 offre encore une position confortable au PSG, mais l’absence d’avancée nourrit forcément les interrogations autour du joueur.

‎Arsenal et Liverpool restent en embuscade

‎Ce contexte n’échappe évidemment pas aux géants anglais. Arsenal et Liverpool surveilleraient avec attention l’évolution du dossier, convaincus que le talent de Barcola reste intact malgré cette période plus délicate. ‎Le véritable enjeu dépasse toutefois une simple baisse de forme.

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Au PSG, l’été 2026 pourrait devenir un test de confiance : faut-il miser durablement sur un joueur momentanément fragilisé ou profiter d’un marché potentiellement favorable ? Une chose paraît certaine : la fin du mois de mai pourrait peser lourd dans l’avenir de Bradley Barcola.