Mercato Stade Rennais : Ça s’accélère, un ailier redoutable proche de signer

Le Stade Rennais défie les géants européens pour un phénomène nigérian. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : le Stade Rennais lorgne un crack nigérian

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Zadok Yohanna. Ce nom va agiter le mercato estival. Le Stade Rennais souhaite recruter cet ailier nigérian de 18 ans qui brille sous le maillot de l’AIK. Selon le média suédois Expressen, les émissaires bretons observent ce nouveau talent depuis plusieurs mois. Ils rejoignent une liste impressionnante de prétendants européens.

Le Real Madrid, Chelsea, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam surveillent de très près ce jeune crack. La bataille s’annonce intense. Le jeune Nigérian met tout le monde d’accord en Suède. Cet ailier droit élimine facilement ses adversaires avant de frapper ou de distribuer le jeu.

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Ses statistiques confirment son immense potentiel. Il comptabilise déjà 5 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres cette saison. Cette efficacité affole les cellules de recrutement. Le week-end dernier, une dizaine de recruteurs ont observé sa performance face au Djurgårdens IF.

Originaire de Bauchi, le joueur a quitté l’académie Ikon Allah pour la Suède en 2025. Quelques mois ont suffi pour l’imposer comme la principale attraction du championnat. Sa vitesse, ses dribbles et son pressing constant en font un joueur idéal pour les exigences modernes du haut niveau. Son club actuel attend une offre XXL.

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Sous contrat jusqu’en décembre 2029, Yohanna dispose d’une forte valeur marchande. Cette concurrence va faire grimper le prix du transfert. L’opération pourrait dépasser les 20 millions d’euros. Le Stade Rennais possède de solides arguments sportifs. Le club breton sait valoriser les jeunes joueurs. Mais les dirigeants rennais parviendront-ils à rivaliser avec la puissance financière et l’attractivité du Real Madrid ou des géants de Premier League ?